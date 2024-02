Díaz reaparece tres días después del batacazo en Galicia y defiende Sumar pese a las dudas de sus aliados: "Es más necesario que nunca"

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, cierra filas con su proyecto político después de que el batacazo en las elecciones autonómicas de Galicia haya llevado a varios de sus partidos aliados a marcar perfil propio. Este miércoles, Díaz volvió a hablar públicamente después de tres días en los que sus apariciones habían sido contadas y en los que se había negado a dar declaraciones. Y defendió que el pésimo resultado en Galicia, donde Sumar se quedó fuera del Parlamento y no llegó ni al 2% de los votos, no deben afectar al despliegue de la coalición, que celebrará su congreso fundacional en marzo.

"Se necesitan más organización y más Sumar", señaló Díaz en unas breves declaraciones a los periodistas justo antes de iniciar una reunión con el grupo parlamentario de la coalición en el Congreso, un encuentro que según varias fuentes estaba programado desde antes del fracaso electoral pero en el que la vicepresidenta no realizó una intervención inicial en abierto, como es habitual. En público, Díaz se limitó a afirmar que la nueva victoria del PP en Galicia y el hecho de que haya aumentado su número de votos revela que no se han hecho "bien las cosas colectivamente", y señaló que "los resultados de Sumar no son buenos".

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno ha negado que haya estado esquivando a la prensa para no hacer una valoración del resultado de las elecciones, y aseguró que este miércoles por la mañana no acudió a la sesión de control en el Congreso porque el PP no le había dirigido ninguna pregunta. "La última pregunta me la ha formulado el PNV y, por tanto, cuando no se me pregunta no asisto. Creo que la razón tiene que ver con los datos económicos y laborales de este país", ironizó Díaz.

Más información en breve.