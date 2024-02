Los maquinistas de Renfe convocan cuatro días de huelga en marzo por la paralización del plan de empleo

Los maquinistas de Renfe han convocado cuatro días de huelga en marzo para protestar por la paralización del plan de empleo y el incumplimiento de la cláusula sobre jornada del convenio.

Las movilizaciones están convocadas por el principal sindicato del sector, Semaf, para los días 1, 4 y 12 de marzo con huelgas de 24 horas, y con paros por franjas a lo largo del día 6 de marzo: de 7:00 a 10:00, de 13:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00, según ha indicado la asociación sindical a 20minutos.

Según Semaf, la huelga se ha convocado por el incumplimiento de las cláusulas 5ª sobre Jornada y 12ª sobre el Plan de Empleo del III Convenio Colectivo. Los responsables del grupo Renfe del sindicato denuncian que "no se están produciendo" las entradas de maquinistas "que tienen que haber".

"La paralización del Plan de Empleo hace que se paren también los movimientos de residencias y las salidas de la empresa. Hay gente que tiene que salir y les están retrasando la salida, hay gente que ha pedido el traslado a otra residencia y no los mueven, y hay gente que está esperando para entrar y no entra", han afirmado desde Semaf en declaraciones a 20minutos.

Contrataciones "congeladas"

Por otra parte, también denuncian que, al no haber "la gente necesaria" para cubrir las horas, el acuerdo de jornada del Convenio también se está incumpliendo. "La cláusula de jornada no se cumple porque no entra la gente necesaria para cubrir todo, así que estamos excediendo la jornada", sentencia el sindicato.

En un comunicado publicado por la asociación, señalan que desde los Ministerios de Transporte y Hacienda se tienen "congeladas" las autorizaciones para la reposición del personal. "La falta de planificación e interrupción de los procesos de RRHH, están traduciéndose en plantillas de maquinistas infradimensionadas en determinadas residencias, que conlleva a la supresión de trenes", denuncian.

"De no poner solución lo antes posible, la situación irá a peor y el servicio decaerá drásticamente para los usuarios". Por ello, solicitan "más contratación" y la "reactivación" del Plan de Empleo, y llaman a los maquinistas del grupo Renfe a nivel nacional a manifestarse en marzo.