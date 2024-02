El PP rechaza en el Congreso la propuesta de ley de Vox para ilegalizar a los partidos independentistas

Vox se queda solo una vez más en el Congreso de los Diputados exigiendo la ilegalización de los partidos independentistas. Este martes, la Cámara Baja rechazará una nueva proposición de ley de la extrema derecha que incluye, entre otras cosas, una reforma del Código Penal para considerar fuera de la ley a los partidos que, a juicio de Vox, tengan como objetivo "la destrucción" de la "unidad y existencia" de España, es decir, todos los secesionistas. Y lo hará con el voto en contra del PP, que acusó este martes a Vox de plantear una medida abiertamente inconstitucional.

La proposición de ley planteada por el partido de Santiago Abascal para "garantizar la unidad de España" que se debatió este martes es en realidad un conjunto de reformas con un mismo objetivo: endurecer hasta el extremo el castigo por defender la independencia de una parte del territorio español y prohibir la actividad de los partidos que defiendan ese mismo objetivo. Además de varios cambios en el Código Penal, la norma planteaba cambiar la Ley de Partidos para establecer que "un partido político será declarado ilegal cuando su actividad amenace con quebrar la unidad de España", una redacción con la que podrían quedar automáticamente ilegalizados ERC, Junts, EH Bildu, BNG o incluso el PNV.

No es la primera vez que Vox trae a sede parlamentaria una iniciativa en términos similares, casi siempre con el mismo objetivo: poner en un brete al PP, que hace unos meses llegó a presentar una propuesta que contemplaba la ilegalización de partidos por "deslealtad a la Constitución" de la que tuvo que retractarse casi al momento. De hecho, este martes el diputado popular Manuel Cobo tiró de ironía en su respuesta a Vox cuando anunció el voto en contra de su partido a la propuesta asegurando que ese rechazo es lo que los de Abascal "desean para poder seguir diciendo que solo ustedes defienden la nación española".

"Dicen ustedes que es necesario poner fuera de la ley a los partidos separatistas. Si ya han concluido que eso es lo que hay que hacer, sobran los argumentos y las explicaciones, pero quiero recordarles que ilegalizar a los partidos independentistas por el mero hecho de serlo va en contra de la Constitución Española y contra la doctrina del Tribunal Constitucional", espetó Cobo. Para el PP, la excesiva "influencia" que, a su juicio, tienen los independentistas en la gobernabilidad del Estado no tiene como causa su existencia, sino que se debe a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se la ha dado.

"Hay algunas cuestiones en la proposición de ley de Vox coincidentes en el fondo, no en la forma, con algunas propuestas presentadas por el PP: la recuperación de la sedición [en el Código Pena], la reversión de la reforma de la malversación" o la recuperación del delito de "referéndum ilegal", admitió Cobo. Pero eso no es suficiente para que el PP pueda apoyar una propuesta que obvia los planteamientos constitucionales en los que Vox "no cree" y que "garantizan el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran" España, apuntó el diputado.

"Ustedes no reconocen la necesidad de las comunidades autónomas ni respetan los derechos históricos forales, y nosotros, además, no vamos a apoyar más penas para los españoles nacionalizados que para los españoles de origen", denunció Cobo en referencia a uno de los puntos más controvertidos del texto de Vox: el que plantea la posibilidad de retirar la nacionalidad a los españoles de origen extranjero que sean encontrados culpables de sedición o rebelión.