Feijóo se erige como única alternativa tras la victoria en Galicia y acusa a Vox de ser "útil a Sánchez" cuando centra sus críticas en el PP

"Aquellos que compran el relato del Gobierno y me critican más a mí que a Pedro Sánchez son muy útiles al propio Sánchez y nada útiles a los intereses de la alternativa". Con este mensaje, el líder del PP le hace el traje a Vox tras una intensa campaña electoral en Galicia y de cara a las próximas elecciones vascas y europeas. Asimismo, en la línea en la que se expresó Alberto Núñez Feijóo este lunes, ha concluido que el éxito del PP en Galicia ha servido para demostrar que "si los españoles se unen en torno a un proyecto de país, se acaba el proyecto de Sánchez y de sus socios".

"Si querían que las elecciones gallegas fueran un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito, y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista", ha señalado ante su Comité Ejecutivo Nacional, que se ha celebrado este martes para aupar a Alfonso Rueda dos días después de que revalidara la Xunta de Galicia. Feijóo no solo ha hecho un diagnóstico de los resultados electorales, sino que ha cargado también contra las "peores artes de la maquinaria del sanchismo" durante la campaña electoral.

Entre la "amalgama de mentiras", el líder popular ha incluido -sin mencionarlo expresamente- que la izquierda le acuse de estar de acuerdo con el indulto o la amnistía. Todo ello después de que la cúpula del PP admitiera en el ecuador de la campaña que llegaron a estudiar el encaje legal de la amnistía durante 24 horas y que se abrirían a estudiar un indulto muy condicionado a Carles Puigdemont.

No obstante, Feijóo ha insistido ante los suyos en que "la izquierda fía su suerte" a decir que el PP piensa igual que ellos porque se "avergüenzan" de la amnistía, que este mismo martes el Gobierno ha dilatado en el Congreso por una falta de acuerdo con Junts. "Necesitan interpretar las voluntades ajenas porque se avergüenzan en lo que han hecho; pretenden decir que voy a acompañarles en su deriva".

Con estos mensajes, tanto el aviso a Vox como las acusaciones a PSOE y a sus socios, el popular abona el terreno para la que será su campaña electoral en los siguientes comicios. "España no están condenada a ser gobernada por partidos que no creen en ella, ni por un partido cuyo único objetivo es mantenerse en el poder". Frente a ello, el líder del PP se ha erigido como la única alternativa para la España constitucional. Porque lo que está en juego en las urnas "no es la mera alternancia sino la continuidad del proyecto común de la España de iguales".