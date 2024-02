Foyone: "No se puede pretender que el rap tenga el mismo sonido que hace 30 años"

Foyone ha vuelto.

Pedro Armando Navarro (Málaga, 1991) es un artista de pocas palabras en las entrevistas, pero muchas en sus letras. Cuando charlas con él, se nota que está desentrenado en esto de los medios.

Este artista andaluz, de orígenes malagueños y sonido internacional, es de los icónicos del género. Desde hace quince años, viene marcando con su rap duro la escena del sonido más conservador y visceral de España, sin embargo, las cosas han cambiado.

Autor de álbumes como Dólares mentales, Rico sin denuncia o Presidente, además de la icónica saga de los Rap Sin Corte, Foyone lleva dos años, desde 2022, sin aparecer en medios de comunicación, sin publicar música y sin apenas actividad en las redes sociales. Ahora, ha vuelto algo diferente.

En la tarde del 20 de febrero, publicaba Banana Split, el primer single del que será su próximo disco, Demoni. En este adelanto se presenta cambiado, con una instrumental mucho más melódica, acorde a los nuevos tiempos de la música urbana, e incluso con un estilo visual (se puede ver en el videoclip) muy alejado del habitual en él; sin embargo, sus letras viscerales, a ratos incluso escatológicas, siguen muy presentes: ha vuelto mejorado.

Sobre su renovado estilo, su próximo disco y todo este tiempo que ha estado fuera, charla con 20Minutos en su única entrevista tras su vuelta al foco mediático.

Lleva dos años, a excepción de por un par de colaboraciones en proyectos de otros artistas, desaparecido de la música, los medios y las redes sociales. ¿Dónde ha estado?Sinceramente, encerrado en el estudio e intentando crear algo nuevo. Al final, todo requiere tiempo. También hemos estado intentando renovarnos artísticamente y buscando un sentido nuevo a esto que queremos hacer.



​Siento que teníamos que tomarnos un descansito de otras cosas que quizá son secundarias para hacer un disco en condiciones, dedicándole todo el tiempo que necesita. Estamos muy contentos con el resultado.

En Banana Split, el primer single que ha sacado, se nota un sonido muy diferente al que estamos acostumbrados. No es rap duro y clásico, sino que tiene en sonido renovado, melódico e incluso instrumental. ¿Está agotado del sonido que venía haciendo durante tanto tiempo?Bueno, hemos hecho una búsqueda, simplemente. Creo que la misión del artista es buscar, y esa búsqueda requiere tiempo. Estar metido en un loop de conciertos, entrevistas y demás te hace apartarte del estudio, que es donde vas a lograr encontrarlo.



Esta búsqueda de un sonido nuevo es lo que permite a un artista estar otros diez o quince años en la música.

Foyone durante la grabación del videoclip de 'Banana split' Chema Muñoz

Por lo que hemos podido escuchar en este primer adelanto, se adentra en un sonido alejado del clásico bomboclap del rap; la instrumental es mucho más experimental y se asemeja mucho al estilo urbano actual, que mezcla sonidos más melódicos. ¿Se sigue considerando rapero?Sí, totalmente. Creo que el rap es un género musical que, como todo en la vida, evoluciona, cambia y se va desarrollando. Lo que no se puede pretender es que el rap tenga el sonido de hace treinta o cuarenta años, cuando empezó.



Siento que el rap es algo que está vivo y, por supuesto, me sigo etiquetando como rapero. Soy rapero, de ahí vengo. Aunque rapeara sobre una música clásica de fondo sin drum ni batería, seguiría siendo rapero porque es lo que somos.



Obviamente, hay una evolución después de diez o quince años de carrera.



Pero quizá el oyente de su rap, que ha sido siempre muy clásico y duro, puede no entender este cambio que propone. Quizá, incluso, tacharlo de comercial. Sí, yo creo que lo va a entender. Ahora mismo solo hemos sacado esta canción, pero sin adelantarnos mucho al tiempo, creo que sí. Tampoco es algo que me preocupe en exceso o anteponga a otras cosas; no voy a hacer mi música para los fans que quieren que le meta más duro ni para los que prefieren que lo haga melódico.



Tampoco creo que sea algo positivo que cuando uno está haciendo música, da igual qué disciplina, tenga en mente contentar a personas que no sean uno mismo. Quizá suene un poco egoísta, pero la misión del artista es una búsqueda personal.



Sin menospreciar a las personas que ponen en primer plano contentar a una mayoría, creo que eso sí es algo comercial, no lo que planteo. Con el ejemplo del cine se puede ver más claro. En Avengers, por ejemplo, se ven unas fórmulas que funcionan para el gran público, mientras que, otro ejemplo, Tarantino, está haciendo su búsqueda de estilos y viene sin ninguna fórmula. Creo que mi misión es centrarme en lo que yo quiero hacer, con la esperanza, claro, de que le guste a todo el mundo.



Pero hay mucho público que reproduce a su artista favorito queriendo escuchar lo que suele hacer su artista favorito; que puede que escuche lo nuevo de Foyone queriendo oír la idea que tienen en la cabeza de Foyone.Sí, bueno, hay todo tipo de públicos. Quizá ese sea un tipo de fan al que solo le gusta un estilo, pero nosotros hemos preparado esto lo mejor que hemos podido. Le hemos dedicado todo el cariño y yo creo que lo van a recibir muy bien.



Yo creo que muchas veces tenemos esta idea que me comentas, pero en verdad estamos en 2024. Te puede gustar más o menos el trabajo de un artista, pero no creo que nadie condene nada. Es cierto que puede haber cambios de dirección de un artista y que te guste más lo anterior, puede pasar, pero creo que en nuestro caso hemos construido un disco muy sincero que no ha sido nada forzado.



Creo que querer ampliar el horizonte o zona de confort es algo que se premia, porque si siempre estamos repitiendo lo mismo, no crecemos como personas y se vuelve esto una fábrica en la que siempre estamos apretando un tornillo.



Aunque todavía no ha dado fecha, sí ha anunciado que el disco se llamará Demoni. ¿Qué nos puede contar al respecto?Se va a poder ver lo que te iba diciendo: una búsqueda. Hemos construido algo que funciona muy bien en su conjunto y, a nivel sonoro, se siente.



Musicalmente, creo que hay una evolución innegable de mano de Sceno (su productor) y más amigos que se va a sentir bastante guay.



¿Desde la publicación de su último EP, No soy europeo, se ha tomado “vacaciones creativas” o ha seguido componiendo todo este tiempo?Descanso como tal no ha habido. Lo que he hecho en este caso ha sido marcar los tiempos a mi manera. He intentado desvincularme un poco de los tiempos autoimpuestos cuando uno está creando. Muchas veces, es uno mismo el que se autoimpone viendo cómo funciona la industria musical, que cada mes, si no estás publicando canciones o subiendo fotos a Instagram o liado con entrevistas, puedes llegar a sentir que estás muerto.



Lo que hemos priorizado es la música. Nos hemos desvinculado de lo que no es estrictamente musical y la verdad es que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. A la larga, todas esas cosas que no son la música son momentáneas y te hacen estar en el foco un segundo para luego volver a hacerte desaparecer.



Vamos, que no hemos parado. De hecho, creo que estos dos años han sido los que más hemos currado.