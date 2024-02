Chuty: "Prefiero que me insulten por redes a que mis padres se tengan que levantar a las 4 para fregar portales"

Campeón. Si somos justos, este es el único sustantivo que se puede usar con Chuty.

A Sergio Castro Gisbert (Madrid, 1993) también podríamos llamarlo leyenda, genio o incluso GOAT, aunque sobre esto último mostrará en esta entrevista sus dudas. Este freestyler de 30 años, campeón del mundo de lo que popularmente llamamos batallas de gallos, esa disciplina consistente en “debatir” con otra persona improvisando rap sobre un escenario, vive siempre concentrado, reflexionando sus respuestas y calculando el golpe.

Originario de Entrevías, barrio madrileño de clase muy trabajadora, empezó a rapear en 2008, cuando el freestyle era una cosa de raperos con pantalones anchos que poblaban los barrios de la capital evadiéndose de la inminente crisis económica.

Tras ganar un par de torneos, en 2013 se apuntó a la categoría regional de Madrid de la Red Bull y la ganó. Después, a la nacional, que ese año se celebraría en Sevilla y de la que saldría también vencedor.

Desde entonces, Chuty lo ha ganado todo. Desde la FMS hasta la Gold, este chaval de treinta años ha ido batiendo récords y transformándose en una auténtica leyenda en el mundo del hip-hop hispanohablante, sin embargo, siempre tuvo una espinita clavada.

Para Chuty, la Red Bull Internacional, competición máxima en la que se juntan los ganadores de todos los países, siempre se le resistió, llegando a caer en alguna ocasión incluso en cuartos de final.

Sin embargo, eso se ha acabado, pues en la edición celebrada en Colombia en diciembre de 2023 le consiguió arrebatar el puesto al mexicano Aczino – otra leyenda de la disciplina – y se convirtió, oficialmente, en el mejor. 12.000 personas vieron en vivo y directo cómo lo conseguía.

En una cafetería cerca del madrileño barrio de Chueca, recibe a 20Minutos: no todos los días se tiene delante al mejor de la historia.

Acaba de ganar, en Colombia, la Red Bull Internacional frente a decenas de miles de personas, pero empezó rapeando en los parques madrileños. ¿Lo echa de menos o prefiere los escenarios?Creo que a día de hoy prefiero los escenarios porque siento que separo mucho más mi vida profesional de la personal. Es muy diferente mi personaje a la hora de competir de cómo soy en mi día a día. Al escenario voy muy mentalizado de saber qué es lo que toca.



También porque, para la gente que estamos muy dentro de la movida, sabemos que cuando ya se tiene cierta relevancia y cierto nombre, competir en un parque nos es muy difícil porque nos enfrentamos con chavales que no conocemos de nada y que con cualquier cosa que digamos se van a caer porque es muy llamativo. En un escenario todo es mucho más fácil de llevar.



¿Sigue yendo de vez en cuando a rapear al parque con los amigos?Sí. Puede surgir, pero ya no tanto en mi tiempo libre porque al final en mi grupo de amigos no hay nadie que rapee. O sea, me relaciono también con personas alejadas de la disciplina y la cultura. Entonces, cuando estoy con mis amigos, tendría que rapear solamente yo y todos escucharme, y no les voy a hacer pasar por eso (risas).



Pero bueno, sí, cuando coincido con compañeros que ya son amigos y están dentro de la cultura, pues siempre sale rapear de alguna u otra manera. Sí es verdad que no rapeamos en serio, siempre hacemos gilipolleces para echarnos unas risas.



En 2013, tras haber ganado alguna batalla por la zona, se apunta a la Red Bull regional de Madrid y la gana; después, a la nacional, que se celebraba en Sevilla, y también. ¿En ese punto ya pensó que podía vivir de esto?No, no, en 2013 no. Todavía no había un circuito real de freestyle. Al final, tú en Red Bull compites gratis, entonces solo cobras por ganar. De hecho, creo que en 2013 ni siquiera pagaban todavía ni por ganar.



En aquel momento tampoco había un circuito de batallas que ir ganando y empalmando, sino que ganabas una y decías, “hostia, qué guay, he ganado”, y de vuelta a tu vida cotidiana.



Creo que la sensación de poder vivir de esto la empezamos a tener en 2016 y 2017, cuando llegó la FMS, porque daba continuidad. O sea, antes iba rellenando los huecos que dejaban la Red Bull con la Gold Battle, la BDM y otras cuatro puntuales. Con FMS ya había un calendario de batallas de enero a diciembre y podías ir viviendo de esto.



Chuty durante su entrevista con 20Minutos Sergio García Carrasco

¿Hay mucha precariedad en el mundo del free?Al principio, sí. Cada vez hay menos, obviamente; creo que está evolucionando mucho y muy bien. Al principio de esto, como te digo, con la suma de muchos eventos vivíamos de esto cuatro o cinco sin exagerar, y solo competidores.



Creo que a día de hoy ya vive de esto mucha gente, no solo competidores. Se ha instalado mucho la figura de los jueces, de los DJs, de los hosts. Hay muchas facetas diferentes; gente trabajando detrás para conseguir marcas, el de la iluminación, el del stream, el del sonido.



Creo que ya hay mucha gente viviendo del free, no solamente los cinco competidores de turno, y estamos en un punto en el que los recién ascendidos a, por ejemplo, FMS, a lo mejor están en cachés que cobrábamos los más top cuando empezamos en 2016 o 2017.



Porque justo, además, ha vivido todo el camino de transformación del free de una cosa muy amateur, de muy cafeteros, a un circuito totalmente profesional. ¿Cómo lo ha vivido desde dentro?Desde dentro ha sido un poco locura porque ha sido pasar de 0 a 100 y de 100 a 5000 en muy poco tiempo. Al principio, el free no interesaba a nadie realmente, entonces lo hacías por gusto. Lo que ganabas era el bote de una competición y nada más. Ahí estaban solamente los que les gustaba mucho de verdad; no había nadie haciéndolo por dinero porque no había dinero. Luego empezó a hacerse mucho más viral todo; nos hicimos más conocidos, aparecieron más eventos y empezamos a ganar más. No creo que haya muchos millonarios en el freestyle, pero sí te permite estar en un punto de hacer lo que te gusta.



No tienes mucho dinero, pero tampoco tienes que ir el lunes a trabajar a ningún lado.



¿Qué pasa con la salud mental a estos niveles? No será fácil concentrarse cuando vas a dar – y recibir – frente a decenas de miles de personas. Y luego está el tema de las redes sociales, claro. Tienes que meterte un poco en la película, confiar en lo que haces y también equivocarte muchas veces. Luego, ya cada uno lo enfoca como quiere. Yo lo llevo a un punto de vista muy extremista, de decir, hostia, si hay 15.000 personas en el evento pues habrá 2.000 que van a pensar que soy gilipollas, 8.000 que creerán que soy Jesucristo y 5.000 a los que les dará igual quién soy.



En todos los trabajos hay cosas malas. Obviamente tienes que aguantar gente, tienes que aguantar cosas. Yo prefiero que no sé cuántas personas me llamen gilipollas en las redes a que mis padres se levanten a las 4 de la mañana para fregar portales.



Por mucho que tenga que aguantar ciertas cosas en mi trabajo no me quiero hacer una burbuja negativa. Si has trabajado alguna vez en tu vida, sabes que todos los trabajos tienen cosas malas y tienes que intentar quedarte con las buenas, porque si no, vas a vivir amargado.



Chuty durante su entrevista con 20Minutos Sergio García Carrasco

Ha ganado ya la Red Bull Internacional. Literalmente, es lo más alto a lo que se puede aspirar a nivel hispanohablante. ¿Qué viene ahora?A nivel título no puede venir mucho más, porque es verdad que ya he ganado todo. No hay nada sobre lo que tenga una ambición de decir, buah, quiero ganar esto que me falta. Simplemente, quiero seguir viéndome bien, en buen nivel competitivo, para seguir disputando las competiciones. También quiero centrarme un poco más en mi vida personal. Quiero viajar y estar más tiempo con mi familia; quiero hacer también cosas a nivel empresarial. Ah, bueno, y defender el título. Me apetece hacerlo en Madrid como local.

Chuty está considerado, al menos en España, el mejor de la historia. ¿Se considera usted el GOAT?Yo qué sé. Es un debate que ahora está muy de moda y me parece muy difícil porque objetivamente creo que tienes argumentos para defender a todo el mundo, ¿sabes?



Creo que hay mucha gente que es muy buena y que realmente, si tú te quieres poner a justificar sus puntos fuertes, todos han hecho cosas que son muy importantes para la disciplina. Entiendo que ahí está el personaje, que está el rollo, que está, como en todos los ámbitos, el debate. Que si Messi, que si Cristiano, que si el GOAT. En todas las disciplinas está ese debate.