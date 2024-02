El 'infernal' camping en una azotea que atormenta a sus vecinos a 12 euros la noche: "Intentan entrar en nuestra casa y robar"

Seis tiendas de campaña en un azotea comunitaria a 12 euros la noche. Este es el negocio anunciado como "alojamiento romántico" que se ha convertido en un "infierno" para los habitantes de la calle Castellón de la Plana de Santa Cruz de Tenerife desde hace un año y medio. María Rosa, vecina del propio edificio, cuenta a 20minutos que vive "siempre con miedo y harta" porque la arrendadora, que compró el piso en subasta, montó seis carpas en la parte superior de la finca donde tendían y ahora está ocupada por "personas distintas cada día" .

Otra vecina del bloque contiguo asegura que la situación "es insostenible" y que están tramitando la interposición de una "denuncia común con todos los residentes y propietarios de los negocios de la calle". En su relato, denuncia que han saltado varias veces de una terraza a otra para "intentar entrar en las casas y robar". "Montan fiestas, consumen drogas, hacen ruido y ponen música alta todas las noches. Llevo viviendo toda mi vida en este barrio y me da mucha pena en lo que se ha convertido", lamenta.

El artículo 394 del Código Civil dicta que los usuarios de una comunidad "podrán servirse de las zonas comunes, siempre que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho", algo que los vecinos no han podido llevar a cabo en los últimos meses, según el relato de María Rosa. Desde que esto empezó, los vecinos no se atreven "a pisar la terraza ni a hacer uso de las zonas comunes", salir de noche, ni a irse de vacaciones "por miedo a dejar el piso vacío".

Entre 10 y 15 turistas nuevos cada día

"La anfitriona casi nunca está, así que llaman a mi telefonillo todos los días a todas horas para que yo les abra, me insultan y pegan patadas a mi puerta. Lo más fuerte es que ella vive en una de las tiendas para poder alquilar su piso a otros inquilinos, pero comparten baño y cocina entre todos de una forma totalmente insalubre. He llamado a la Policía varias veces y este lunes por fin ha venido un inspector. Hasta ahora me han dicho que la solución era o un acuerdo amistoso entre nosotros o mudarme. Pero, con la mala fama que ha cogido el edificio, nadie querría comprarme la casa", continúa.

Captura del anuncio de las tiendas de campaña en la plataforma Airbnb. Cedida

La propietaria cuenta con impotencia que todos los días llegan 10 o 15 turistas nuevos. Las tiendas estuvieron anunciadas como "estancia romántica" durante unos meses en Airbnb, pero la plataforma las acabó retirando por no cumplir los requisitos mínimos de su política empresarial. Sin embargo, siguen publicada en otras plataformas de venta, de anuncios o en canales de Telegram.

En las fotos proporcionadas por María Rosa se puede apreciar las condiciones de las carpas, que se encuentran ancladas al cemento de la terraza y algunas están cubiertas con plásticos para aislarlas de las temperaturas externas. La vecina también denuncia que ocupan otras zonas comunes, como rellanos y escaleras, con las pertenencias de los arrendatarios "como bicicletas, mochilas y maletas". Asimismo, diariamente se enfrenta a montañas de "colillas, botellas de alcohol y demás residuos"

"Esto es un infierno desesperante"

Un propietario de un negocio de la misma calle se suma a las lamentaciones por la situación y que prefiere no desvelar su identidad, confiesa que al principio sintió "pena" porque pensaba que las personas que recurrían a vivir así era por "necesidad o falta de recursos". Sin embargo, sostiene que con el tiempo se ha dado cuenta de que se trata de turistas que van a la isla "a gastarse lo mínimo" y que les "da igual todo".

"Esto es un infierno desesperante. El barrio amanece sucio porque deciden trasladar las fiestas a la calle y eso afecta a los negocios porque huele mal y da sensación de inseguridad. Esta era una callejuela de un barrio normal y todos nos conocíamos, pero ahora pasan por aquí casi 100 desconocidos cada semana y vivimos preocupados. Yo, si tuviese opción, ya me habría llevado mi negocio a otra ubicación", lamenta el empresario.

Por el momento, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha ordenado la retirada inmediata de las carpas por ejercer la "actividad de alquiler vacacional sin contar con licencia o título habilitante" y prevén una multa para la arrendadora que vaya desde los 15.000 a los 30.000 euros, según avanzó el periódico local EL DÍA.

Los vecinos exigen a las autoridades que tomen medidas y les ayuden a recuperar la vida que tenían hace dos años. "Esto nos está afectando psicológicamente y, si no hacen nada, nos vamos a tener que ir de nuestro barrio cuando los que están de forma ilegal aquí son ellos. No tenemos ninguna culpa, la responsabilidad es única y completamente de la propietaria", concluye la vecina del edificio contiguo.