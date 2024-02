El PP celebra el "magnífico" resultado de Rueda y avisa a Sánchez de que su política tiene "el rechazo" de los españoles

Tras una intensa noche electoral en la que los populares han guardado la cautela hasta el 80% de los votos escrutados, la dirección nacional se ha mostrado resplandeciente. A 23.00 horas, la secretaria general, Cuca Gamarra, ha hecho una primera valoración del "magnífico" resultado del PP en Galicia. Y lo ha hecho en clave nacional, reconociéndolo como una victoria de Alfonso Rueda compartida con Alberto Núñez Feijóo y un "fracaso" de Pedro Sánchez, a quien cree que los españoles han castigado entre, otros motivos, por la amnistía.

"Este es un gran día para nuestro país", ha comenzado la secretaria general, quien ha arropado, junto con el resto de la dirección nacional, al líder del partido en la sede nacional. "España se jugaba mucho en Galicia y los gallegos han sabido responder a favor de Galicia y de España, con la participación más alta de los últimos 16 años en unas autonómicas y han sabido responder lanzando un mensaje claro y rotundo: entre muros o puentes, puentes; entre lío o estabilidad, estabilidad; entre división o unión, han elegido unión", ha remarcado.

En definitiva, para el equipo de Feijóo, la absoluta que ha revalidado Rueda en Galicia responde al rechazo de los gallegos a la política de Sánchez a nivel nacional. "Galicia ha elegido tener el mejor gobierno posible frente a la posibilidad de tener el peor, ha elegido la la lealtad al Estado, el rigor, el sentidiño; ha elegido evitar las mentiras, la división y la inestabilidad del multipartidismo, que era la otra opción posible. Galicia ha elegido seguir, se ha encargado de mandar el primer mensaje de este nuevo ciclo electoral".

Para la dirigente popular, los resultados en Galicia apuntalan el liderazgo de Feijóo y dejan tocado a Pedro Sánchez, a quien aconseja hacer "una reflexión profunda" sobre lo que ha hecho el PSOE en esta campaña electoral. "Han abandonado sus principios, sus siglas e, incluso, a su propio candidato para alimentar al independentista [BNG] para que no pudiera gobernar el PP". Según los populares, "el peor resultado que ha cosechado el PSOE en Galicia es la demostración de que esta política cuenta con el rechazo de los españoles".

Así, la primera valoración del PP ha estado dedicada en su mayoría a analizar los resultados del PSOE, que ha perdido cinco escaños a costa de los nacionalistas gallegos. "Ya no hay PSOE, solo queda Pedro Sánchez", han estimado fuentes del PP, tras lo cual Gamarra ha añadido que al presidente del Gobierno "no le importará" porque "él se mantiene en la Moncloa", lo que no quiere decir que la sociedad española le acompañe.

Por su parte, el PP promete seguir trabajando para decirle a los españoles "que hay esperanza porque hay alternativa", como han podido demostrar en los gobiernos autonómicos cuando hay elecciones regionales y "se manifestará cuando haya generales".