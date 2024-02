Israel asegura haber liquidado la brigada de Jan Yunis y dice que Hamás está buscando ya sustituto a Sinwar, su líder en Gaza

El ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció este domingo que Israel ha derrotado a la importante brigada de Jan Yunis de Hamás tras dos meses y medio de encarnizados combates en esa ciudad del sur de la Franja de Gaza y que el grupo islamista busca reemplazo para Yahya Sinwar, su líder dentro del enclave.

"La Brigada de Jan Yunis de Hamás ha sido derrotada y ya no funciona como entidad militar", aseguró Gallant tras una evaluación de la situación militar con el jefe del Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Yaron Finkelman.

Jan Yunis, principal ciudad del sur de la Franja de Gaza, era uno de los principales bastiones de Hamás y centro de poder de Sinwar, el jefe de Hamás dentro del enclave pero a quien el liderazgo del grupo en el exterior está buscando sustituto, según la información del ministro de Defensa israelí.

"Los líderes de Hamás no confían en sus comandantes sobre el terreno, esto es algo muy notable", afirmó el titular de Defensa y miembro del gabinete de guerra de Israel. "La representación de Hamás dentro de Gaza no responde, no hay nadie con quien hablar en el terreno", agregó el ministro sobre Sinwar, cuyo paradero es desconocido desde hace meses.

Israel no ha logrado dar con él en más de cuatro meses de guerra aunque ha encontrado pruebas de que se escondió en túneles subterráneos en Jan Yunis, pero ha estado en constante movimiento y ahora no se sabe donde está, ni si permanece dentro del enclave.

Tras derrotar a la poderosa brigada de Jan Yunis —que lideraba el propio hermano de Sinwar, Mohamed Sinwar—, Israel consigue un importante triunfo militar ya que esa ciudad se había convertido en su principal escollo y le ha tomado más de dos meses controlarla.

Israel anunció hace dos semanas que había desmantelado el principal cuartel militar de Hamás en la ciudad, donde encontró importantes documentos de inteligencia y armas, pero sin rastro del los líderes del grupo, como los hermanos Sinwar o el jefe de las brigadas al Qasam, el brazo armado del grupo, Mohamed Deif.

Desde hace casi un mes mantiene asediados los hospitales de la ciudad, Al Amal y Naser, donde irrumpió por la fuerza el pasado jueves obligando la evacuación de más de 10.000 desplazados y centenares de heridos y enfermos. Al menos ocho pacientes han muerto por falta de oxígeno al quedar fuera de servicio el hospital Naser, donde según Israel se escondían "operativos de Hamás".

Gallant indicó que al menos "200 sospechosos de terrorismo" se entregaron a las tropas en el Naser y varias decenas en el Al Amal, lo que indica una "pérdida del espíritu de lucha de los hombres de Hamás", ya que éstos se entregaron en vez de pelear ante la falta de liderazgo interno.

El ministro afirmó que, tras la derrota en Jan Yunis, a Hamás solo le quedan "fuerzas marginales" en los campos de refugiados del centro del enclave (Maghazi, Bureij o Nuseirat) y la brigada de Rafah, el último bastión del grupo en el extremo sur de la Franja donde Israel ha prometido atacar pronto.

"Lo que se interpone entre ellos y un colapso total como sistema militar es una decisión de Israel. No hay nadie quien pueda acudir a su ayuda, ni los iraníes, ni las agencias internacionales", agregó Gallant, quien prometió derrotar a los dos batallones que siguen operando en el centro y los cuatro de Rafah.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya adelantó hace una semana que Israel extendería la ofensiva terrestre a Rafah -donde viven hacinados más de 1,4 millones de gazatíes, la mayoría desplazados- pues dejar cuatro batallones allí sería sinónimo de "dejarse perder la guerra".