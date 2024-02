Adara Molinero, demandada por falso testimonio tras mostrar sus quemaduras

Hace unos días, Adara Molinero reveló que había vivido un episodio terrible. "No había subido nada todavía porque he estado en shock", comienza diciendo la ganadora de GH VIP 7, para a continuación explicar que lo que comenzó como una simple visita a una clínica dermatológica para eliminar marcas en la piel acabó con un traslado a Urgencias debido a las quemaduras de segundo grado que le produjo el tratamiento.

Además, la exazafata aseguró que tuvo que ir urgentemente al hospital, donde la trataron. "Me pusieron gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Según el informe de Urgencias, me hicieron quemaduras de segundo grado", ha comentado la joven.

Ante esta situación, Molinero, que ha enseñado el estado de sus piernas, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el dermatólogo que le aplicó el tratamiento, aunque, como cuenta, el daño es ya irreversible: "Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado".

Sin embargo, este fin de semana Saúl Ortiz ha contado que el médico estético que trató a Adara ha contraatacado. Incluso Adara se enfrentaría a una demanda "por falso testimonio". "Es un tema muy serio con un final complicado", ha contado el también colaborador de 20minutos.

"Adara lleva dos años tratándose con este doctor, haciéndose diversos tratamientos. Acude para tratarse las marcas de las piernas, que consiste en que son unas quemaduras controladas para que luego la piel se regenere. Ella se pone nerviosa y acude a urgencias sin atender a las indicaciones del equipo médico de muy malas maneras y sin dejar que hagan su trabajo", ha contado el periodista acerca de la versión de la clínica estética.

"De hecho, el médico la persigue para decirle que lo sucedido es lo normal. Cuando consigue hablar con ella, ella dice: 'no quiero saber nada, habla con mi abogado'. Están valorando interponer una demanda por hacer mala publicidad acusándoles de mala praxis", ha detallado.