Adara Molinero actualiza el estado de sus quemaduras de segundo grado: "Jamás recibí ni unas disculpas"

La participante de Supervivientes Adara Molinero acudió hace unos días a una clínica dermatológica para eliminar unas manchas de su piel, pero terminó saliendo con quemaduras de segundo grado. La influencer ha compartido con sus seguidores nuevas imágenes y ha actualizado el estado de sus piernas.

"Estamos en el hospital en urgencias, que me van a hacer las curas otra vez. Miedo me da ver cómo está todo cuando levanten las vendas... Me sigue ardiendo y doliendo", expresó Molinero a través de sus stories de Instagram.

Después, compartió un vídeo de sus piernas, llenas de marcas y quemaduras. "Acabamos de salir de urgencias de la segunda cura. Así lo tengo ahora mismo", añadió la ganadora de GH VIP 7.

'Story' de Instagram de Adara Molinero. ADARA MOLINERO / INSTAGRAM

Pero Adara Molinero también aprovechó para dirigirse a la clínica en la que había confiado para el tratamiento láser de eliminación de manchas al que se sometió. "Jamás recibí unas disculpas", expresó la hija de Elena Rodríguez.

'Story' de Instagram de Adara Molinero. ADARA MOLINERO / INSTAGRAM

La clínica declaró para La Vanguardia y respondió a la influencer. "Hemos seguido el protocolo establecido y a veces se obtiene un resultado no deseado", indicaron ante el medio, y añadieron que intentaron contactar con Molinero para solucionarlo.

"Intenté ir con ellos al hospital porque sí que la vi afectada y no nos dejó acudir con ella. Nosotros, cuando un paciente se queja de una molestia, nunca lo tratamos como loco, porque la percepción es muy variable entre pacientes", expresaron desde la clínica dermatológica.

Adara Molinero explicó que tomaría medidas legales tras lo sucedido. "Cada uno es libre de tomar medidas legales, y nosotros tomaremos las que sean necesarias y responderemos a las que ella tome", explicaron desde la clínica dermatológica.