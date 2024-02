Adara Molinero acude a una clínica a eliminar las manchas de su piel y acaba con quemaduras de segundo grado

Adara Molinero ha vivido un episodio terrible que ha dado a conocer en su cuenta de Instagram este jueves.

"No había subido nada todavía porque he estado en shock", comienza diciendo la ganadora de GH VIP 7, para a continuación explicar que lo que comenzó como una simple visita a una clínica dermatológica para eliminar marcas en la piel acabó con un traslado a Urgencias debido a las quemaduras de segundo grado que le produjo el tratamiento.

"Ayer [por este miércoles] fui a que me quitaran las manchas de la piel de Supervivientes. Me hicieron tres tipos de láser sabiendo que mi piel es delicada. Como él es dermatólogo pensé que era normal lo que me estaba haciendo", ha señalado.

Captura de pantalla de la publicación de Adara Molinero. @adara_molinero

Al acabar los tres láser, me empezó a arder la piel como si me hubieran puesto la plancha encima. Me trataron en todo momento como si fuera una exagerada y me ponían aire frío, cosa que me daba más dolor todavía. Tuve que salir de la clínica sin pantalones, en braguitas, porque no me podía tocar nada las heridas".

Fue en ese momento cuando Molinero decidió ir urgentemente al hospital, donde la trataron. "Me pusieron gasas con crema. Me pusieron una vía y me tuvieron que poner medicación. Según el informe de Urgencias, me hicieron quemaduras de segundo grado", ha comentado la joven.

Así quedaron las piernas de Adara Molinero tras el tratamiento. @adara_molinero

"No sabéis la noche que he pasado. Estoy a base de Enantyums. Me han tenido que vendar todas las piernas y tengo que volver dos días más al hospital para que me sigan haciendo las curas", continúa.

Ante esta situación, Molinero ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el dermatólogo que le aplicó el tratamiento, aunque, como cuenta, el daño es ya irreversible: "Me han destrozado la piel. Me dicen que se me va a quedar llena de marcas. Os juro que no puedo creerlo. No sabéis lo que he llorado".