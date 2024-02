Ariadna Tuxell, la mossa d’esquadra que escribe novelas de amor: "En la Policía tengo una gran base de datos"

Ariadna Tuxell es el seudónimo de una mossa d’esquadra que en su tiempo libre escribe novelas románticas y eróticas, muchas de ellas inspiradas en sus vivencias dentro del cuerpo policial, que, afirma, constituye "una gran base de datos" en la que encontrar historias.

La agente explica que para escribir sus novelas recurre a experiencias personales -"tienen mucha verdad"-, ya sea por su experiencia propia como mossa o por aquellas compartidas por sus compañeros en las “salas de briefing después de las actuaciones”.

También ha aclarado que hay partes de las historias que son inventadas o inspiradas por películas o anuncios, en resumen: "Cosas que me han pasado, que me gustaría que me pasasen o que nunca pasarán y vivo a través de la escritura".

Dos caras de una misma moneda

La policía remarca que su profesión es "totalmente vocacional", pero que la escritura siempre ha sido una parte fundamental en su vida, incluso una "necesidad" para expresarse, y que aunque la faceta de agente y la de escritora "no tienen nada que ver", es cierto que "una se nutre de la otra y viceversa".

Esa "doble vida" que vive la agente de los Mossos d’Esquadra está condicionada por los límites del tiempo: ella es "mamá, pareja, policía, escritora, lectora y ama de casa", entre otras cosas.

La clave para compaginar todas estas facetas de su vida pasa por no dedicar demasiado tiempo a una para no dejar de lado a las otras, aunque, reconoce, ha acabado por aceptar que solo las puede abarcar "restando horas de sueño".

Defensora de la novela romántica

"Mis historias son del día a día, no de ciencia ficción", insiste la novelista catalana, que ha defendido el género romántico como un espacio en el que se puede hablar de "absolutamente todo" y que ayuda a normalizar y dar voz a situaciones que a veces quedan ocultas.

Ante el auge del denominado "dark romance" -novelas de amor con tonos oscuros- Tuxell explica que, desde su experiencia como escritora, ha sentido que se despreciaba este género y que la idea mayoritaria es que la novela romántica "solo es leída por marujas infelices que no tienen una vida plena".

La novelista ha comparado este fenómeno con la prostitución, que "vende mucho, pero está mal vista". "Ningún hombre usa estos servicios, pero mueve millones de euros al año, nadie lee novela romántica, pero es lo que más vende", afirma con ironía.

La escritora catalana reivindica que es ahora cuando se le está dando al género la importancia que tiene, con el aumento de interés de los lectores y, sobre todo, de plataformas como Netflix, en parte como consecuencia del éxito de producciones inspiradas en el "crimen de la Guardia Urbana de Barcelona".

Una nueva trilogía

Ariadna Tuxell lleva 22 años trabajando como policía y admite estar hecha a hacer turnos, semanas largas y guardias cada fin de semana. Aun así ha publicado hasta dieciséis novelas, como Contigo siempre lo que con nadie nunca o No te atrevas a olvidarme, de la mano de Zafiro, el sello editorial digital de Grupo Planeta.

Tuxell revela que ha trabajando en una nueva trilogía junto a Malpaso Ediciones, en la que la editorial únicamente le puso tres requisitos: que la protagonista fuese una mujer policía, que llevase casos y que hubiese romanticismo y erotismo. A partir de ahí, según ha explicado a EFE, ha tenido mucha libertad para crear el personaje y la historia.

El proyecto la motivó tanto, comenta la novelista, que escribió un libro por mes y la colección ya está acabada, a la espera de que se publique la primera parte.