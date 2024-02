El "tirón de orejas" de la Real Academia Española y Arturo Pérez-Reverte a "ciertos parlamentarios oportunistas"

La Real Academia Española ha emitido un comunicado en el que pone de manifiesto las contradicciones, inexactitudes y diferencias de opinión respecto al documento titulado Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria, acordadas en la Reunión de la Mesa de las Cortes Generales del 5 de diciembre de 2023 y en el que se insta a los parlamentarios a usar lenguajes supuestamente inclusivos.

Son recomendaciones que no comparte la RAE, ni uno de sus académicos más mediáticos, el escritor Arturo Pérez-Reverte, que tuiteó el comunicado acompañado del siguiente texto: "Tirón de orejas de la Real Academia Española a ciertos parlamentarios oportunistas y/o tontos y tontas del ciruelo o la ciruela. Aprobado en el pleno del pasado jueves. Por unanimidad".

La razón principal por la que la RAE desea expresar su opinión sobre los acuerdos de la Mesa del Congreso del 5 de diciembre de 2023 es el hecho de que se afirma expresamente en ellos que se han elaborado teniendo en cuenta "las reglas gramaticales vigentes y las recomendaciones contenidas en el 'Informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas' publicado por la Real Academia Española el 16 de enero de 2020".

Sin embargo, la institución quiere desligarse, pues "se podría pensar, de manera equivocada, que las recomendaciones de la Mesa del Congreso concuerdan totalmente con la postura de la RAE sobre estas cuestiones o comparten los criterios de esta institución sobre dichos asuntos", y no es así.

El punto más conflictivo, según explica la RAE en su manifiesto, es la interpretación del llamado "masculino inclusivo", sobre el que persisten discrepancias fundamentales. El texto de la Mesa del Congreso dedica varias páginas a presentar diversas formas de sustituirlo, si bien "concluye esa extensa relación —de manera quizá un tanto paradójica— aduciendo que debe evitarse 'un uso excesivo' de este recurso".

La RAE recuerda que ha "argumentado en múltiples ocasiones que el género masculino es inclusivo (en español y en otras muchas lenguas) en un gran número de contextos, y hemos explicado también con detalle que el hecho de que no lo sea en algunos casos no debe llevar a la absurda conclusión de que no lo es nunca".

Además, la institución critica que el documento de la Mesa del Congreso da a entender, "desde su mismo título (Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria) que los hablantes que no aplican los recursos allí expuestos se expresan en un lenguaje sexista".

"Es más que evidente que cada uno puede expresarse con las fórmulas lingüísticas que libremente elija", explicita la RAE, que, en cualquier caso, "ha defendido en sus documentos que no son sexistas muchos usos gramaticales y léxicos del español que las autoridades presentan como tales".

Para la Academia, "no se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país pidiendo a los ciudadanos (sean parlamentarios o no) que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse".