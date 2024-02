La 'mascletà' en Madrid Río queda en manos de un juez a dos días de su celebración

La primera mascletà de la ciudad de Madrid está en el aire a dos días de su celebración. El Ayuntamiento de la capital tiene hasta las 11.00 horas de este viernes para entregarle al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Madrid los informes de seguridad, impacto medioambiental e impacto patrimonial relativos al evento. Cuando reciba estos documentos, el juez decidirá si suspende cautelarmente o autoriza el espectáculo pirotécnico en el Puente del Rey, ubicado en Madrid Río y junto a la Casa de Campo.

El lugar elegido para prender la mascletà es lo que ha llevado este festejo a los juzgados de la mano de la protectora de animales Salvando Peludos, quien presentó este miércoles un recurso solicitando medidas cautelarísimas para frenar el evento pirotécnico. El recurso de los animalistas argumenta que se puede producir un daño ambiental a las especies del río Manzanares en "un entorno de renaturalización desde 2016 y que provocará una masacre entre la fauna". Además, apunta a "la importancia de proteger un lugar como la Casa de Campo, declarado Bien de Interés Cultural (BIC)".

Ante la polémica suscitada por la celebración del evento, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, defendió este jueves que se cumplen "todos los requisitos técnicos para poder celebrar la mascletá con toda la normalidad". En relación con los expedientes requeridos por la Justicia, Sanz aseguró que en la mañana del jueves se reunieron para "ultimar todos los dispositivos del evento" los servicios municipales implicados, como Bomberos, Policía Municipal y técnicos de Movilidad, Medio Ambiente o Seguridad. Por ello, se mostró convencida de que la resolución judicial será favorable.

El Ayuntamiento de Madrid lleva trabajando en la seguridad y organización de este evento desde que se decidió su celebración. De hecho, el día en que se dio a conocer su ubicación en el Puente del Rey, el Consistorio incidió en que esta elección se decidió de forma consensuada entre técnicos y bomberos valencianos y madrileños, los cuales evaluaron sobre el terreno la mejor de las opciones. "Allí se dan las condiciones de seguridad para que se pueda hacer la Mascletá", garantizó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Además, añadió que el Puente del Rey "es un lugar con las mejores vistas de toda la ciudad de Madrid, con toda la fachada de la Almudena, Las Vistillas, el Palacio Real y de la Plaza de España".

Además de la decisión del juez, el Ayuntamiento de Madrid también requiere de la autorización por parte de la Delegación de Gobierno. Su aprobación es indispensable, ya que se prevé la detonación de 300 kilogramos de pólvora, una cantidad que supera los 100 kilogramos de materia explosiva que obligan a tener una autorización expresa. Fuentes de la Delegación aseguraban en la tarde de este jueves que estaban "trabajando en la resolución". El Área Funcional de Industria y Energía y de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de la Comandancia de Tres Cantos elabora un informe donde se especifican cuestiones como el traslado de explosivos y la seguridad ciudadana.

Asociaciones y oposición en contra de la 'mascletà'

Este jueves, Ecologistas en Acción se sumó a las acciones legales al denunciar el espectáculo pirotécnico ante la Consejería de Medio Ambiente. La asociación en defensa del medio ambiente solicitó una evaluación objetiva de los impactos del espectáculo sobre la fauna, tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid. Consideran que este espectáculo es "incompatible con la conservación de la biodiversidad presente en los espacios naturales y naturalizados aledaños, que incluye numerosas especies de aves protegidas". Según la ONG SEO Bird Life, el número de especies afectadas se cifraría en 130, teniendo en cuenta los datos de la aplicación BirdNET. En contra de la celebración también se han manifestado asociaciones vecinales como Puerta del Ángel, Príncipe Pío y Manzanares-Casa de Campo y la plataforma Salvemos la Casa de Campo, además de la oposición madrileña.

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, denuncia que el Ayuntamiento "no tiene ni un solo papel en regla para disparar 300 kilos de pólvora en Madrid Río". Esta crítica de Maestre llega después de que el concejal de su formación, Eduardo Fernández Rubiño, solicitara el expediente de contratación y las medidas para "garantizar la seguridad y el bienestar de los animales durante el evento". Madrid Destino, la institución encargada del espectáculo, respondió este martes en una carta que "las características y la tramitación del propio expediente hacen que no pueda estar estructurado en su totalidad prácticamente hasta la celebración misma de la actividad, por estar supeditado a muy diversos trámites e instancias que se están cumplimentando en estas fechas".

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, manifestó este jueves que "la ubicación es totalmente desafortunada" y se mostró incrédula al no conocer aún "los detalles sobre cuánto va a costar o cómo se ha cerrado un contrato, cuando parece que todavía está el expediente abierto". Maroto subrayó que la izquierda "no está en contra de las tradiciones", pero insistió en que la ciudadanía "no tiene que pagar las fiestas del PP por haber ganado las elecciones". La portavoz socialista hacía alusión a que la celebración de la mascletà surgió de una promesa electoral de Almeida y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, si ambos ganabas los comicios.

El Ayuntamiento tacha a la izquierda de "hipócrita"

Ante este aluvión de críticas por parte de la oposición y asociaciones animalistas y vecinales, la vicealcaldesa Inma Sanz se defendió este jueves aludiendo a "la infinita hipocresía de la izquierda madrileña". Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, Sanz mostró unas fotografías de espectáculos pirotécnicos lanzados sobre el Puente de Toledo (también en Madrid Río) en el anterior mandato de la exalcaldesa Manuela Carmena. "Una vez más en, nos encontramos con unas enormes críticas a esta celebración que se va a desarrollar el domingo en nuestra ciudad, pero, sin embargo, le parecía que era absolutamente asumible celebrar el solsticio de invierno con un espectáculo pirotécnico sobre el puente de Toledo declarado bien de interés cultural", afirmó la vicealcaldesa.

Desde la ciudad de Valencia, su alcaldesa criticó este jueves la postura "un poco cateta" e "indocumentada" de la izquierda en contra de la mascletà por "desconocimiento de la cultura valenciana y de la pirotecnia en general". Catalá se mostró "absolutamente convencida" de que Madrid celebrará su mascletà el domingo y comparó esta situación con las de otras ciudades del mundo: "Lo que no puede ser es que lo que se hace en Sídney, en Japón, en San Sebastián, los espectáculos que todos los días de pirotecnia que se hacen en París, en Disney… Resulta que lo que se quiere hacer un día en Madrid y nosotros hacemos 19 días en Valencia, aquí es lesivo y en Valencia no".

Este espectáculo pirotécnico en Madrid se encuentra dentro del acuerdo de colaboración que firmaron los ayuntamientos de Madrid y Valencia en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promover de forma mutua acciones en ambas ciudades. La primera acción de este pacto es este festejo, que pretende difundir la Fiesta de las Fallas, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.