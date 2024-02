Ensaya Carabanchel abre las puertas de salas profesionales a bandas emergentes de Madrid

"Ensayábamos una vez a la semana, echábamos un par de horitas y nos lo pasábamos bien. Gracias a este programa pasamos de dos a cuatro y sin darnos cuenta estuvimos trabajando como profesionales durante cinco meses", cuenta la banda Miragüano, una de las 15 participantes de la anterior edición de Ensaya Carabanchel, el programa del Ayuntamiento de Madrid para ayudar a grupos emergentes hacia su profesionalización. Este 2024 alcanza su tercera edición y hasta el 25 de febrero mantiene abierto el plazo de inscripción.

La situación en la que se encontraba esta banda de treintañeros es la de muchas otras en la capital: un grupo de amigos que disfrutaba de la música y que sabían de su potencial, pero no encontraban la forma de exprimirlo. Vicente, Diego, Esteban, Antonio y Tana encontraron por redes sociales esta iniciativa que promueve el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con cuatro locales de ensayo de Carabanchel: Gruta 77, Rockland, Matilda y Madreams.

Durante cinco meses, profesionales de la escena musical madrileña les darán nociones de composición y arreglos musicales, técnicas de promoción y comunicación, orientación en las relaciones con discográficas, clases maestras, cesión de sala de ensayos y la grabación de una canción por parte de cada grupo becado en un estudio profesional.

Los dueños de los locales de ensayo serán los encargados de seleccionar a los 15 participantes teniendo en cuenta tres conceptos: capacidad compositiva, nivel técnico y capacidad de proyectar su música. "No se seleccionan a las mejores bandas, se seleccionan las que creemos que más lo necesitan. Lo que se pretende es agarrar grupos que dominan sus instrumentos y saben lo que quieren, pero les falta un empujón para ordenar todo", explica a 20minutos El Indio, propietario del local Gruta 77 y coordinador del ciclo.

"En Ensaya Carabanchel se trabaja muy duro. Lo que hacemos con una banda en cinco meses corresponde a dos años de trabajo si lo hicieran por su cuenta. Los participantes en el programa terminan asombrados por la evolución que han tenido, tanto individualmente como a nivel de banda", destaca El Indio.

Cuatro de las miembros del grupo Miragüano en uno de los sofás de la sala Rockland. Jorge Paris

Esta exigencia es algo que Miragüano confirma, pero que al mismo tiempo agradecen: "La dinámica de trabajo que nos han enseñado ha sido clave para dar forma a las canciones, arreglarlas y producirlas. Además de ayudarnos a estructurar un ensayo para no pensar en ti mismo y pensar en el grupo". Para la banda fueron muy importantes las clases particulares que ofrecen a cada uno de los miembros del grupo y las diez clases maestras comunes, lo que les ayudó a mejorar los aspectos que detectaba el tutor.

"El papel de los profesores es acompañar a las bandas en los cuatro meses que tienen de ensayos para ayudarles a entenderse y fijar un objetivo. Ensaya Carabanchel es un proyecto de bandas, no un proyecto de músicos. Con lo cual, se trata de hacer una banda que es algo más allá de una suma de personas", explica Miguel Magdalena, uno de los siete tutores de esta tercera edición del programa.

Esta iniciativa municipal supone un gran ahorro para las bandas, pues todo el tiempo en salas de ensayo, los profesores y las clases extra supondrían un desembolso importante que en muchas ocasiones no es asumible por sus integrantes. "Es una buena oportunidad para los grupos, ya que les va a formar y en muy poco tiempo van a alcanzar un gran nivel. De otro modo, les costará mucho dinero, sudor y lágrimas. Piensa que solo una hora de ensayo son 15 euros y con este programa tienen acceso a 64 horas", argumenta Ix Valieri, dueño de la sala de ensayo Rockland y tutor.

Un EP recién terminado y conciertos programados

El trabajo duro durante los cinco meses del programa empieza a dar sus frutos en Miragüano, pues se encuentran consolidados como banda y acaban de terminar de grabar su primer EP con un sello discográfico. "En noviembre tuvimos nuestro primer concierto en Badajoz y ahora nos toca presentar el EP y ya tenemos varias ciudades cerradas: empezamos en Madrid y vamos a ir a Albacete, Sevilla y Valladolid", cuentan con ilusión.

El esfuerzo para sacar adelante la banda es grande por parte de los integrantes, pues cada uno tiene su trabajo y deben encontrar un hueco para seguir mejorando, aunque eso no les importa: "Cuando salimos del trabajo vamos a ensayar con toda la ilusión del mundo, es el mejor día de la semana". Pensando en el futuro, su objetivo es entrar en el circuito de conciertos de alguna sala o "llenar la sala sin tener que llamar a familiares y amigos", comentan entre risas. Aunque, su principal objetivo es "no perder dinero y que no nos paguen con un bocadillo".

Que este programa se desarrolle en Carabanchel no es casualidad, ya que es el distrito de España con más locales de ensayo para profesionales por metro cuadrado, lo que da empleo a más de 3.000 personas. Entre los años 2000 y 2005 aterrizaron en el distrito cinco locales en espacios donde antes se encontraban empresas textiles, imprentas o naves industriales. Esta situación dio pie a una sinergia entre músicos y artistas de la zona, lo que permitió crear la Asociación Carabanchel Distrito Cultural, que fue la impulsora de este proyecto musical. Este espacio compartido entre artistas y vecinos ha supuesto una revolución cultural en los barrios de Carabanchel.