El Gobierno pospone la Conferencia de Presidentes hasta después de las elecciones vascas

Habrá Conferencia de Presidentes, pero no ahora. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convocará al órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y lo hará en dos ocasiones antes de que finalice el año, como marca el reglamento. No obstante, para la primera cita, los presidentes autonómicos deberán esperar a que se celebren las elecciones gallegas, que son este domingo, y las vascas, todavía no convocadas. Todo ello, pese a la insistencia de los barones del PP, que llevan meses reclamando su convocatoria inmediata.

"Parece que lo lógico es esperar a que terminen los procesos electorales para tener ahí a los presidentes que finalmente salen designados por la mayoría parlamentaria", ha apuntado el titular de Política Territorial. En una rueda de prensa desde la sede de su ministerio, ha justificado la no convocatoria inmediata porque "lógicamente" los procesos electorales "afectan" porque "hablamos de gobiernos en funciones".

Torres ha confirmado, eso sí, que antes de que llegue 2025 se celebrarán dos conferencias. La última se celebró en el mes de marzo de 2022, en la isla de La Palma, meses después de que erupcionase el volcán de Cumbre Vieja. Tal y como ha recordado el propio ministro, en ese encuentro se llegó a un acuerdo unánime. Además de pactar una rebaja de impuestos para los sectores más "afectados" por las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, también firmaron una reforma del reglamento para hacer obligatoria la convocatoria de dos reuniones anuales. El pasado año no se celebró ninguna debido a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, en mayo, y a las generales, que se adelantaron a julio.

El PP -que lidera la gran mayoría de autonomías- lleva meses presionando para que Sánchez convoque la Conferencia. De hecho, lo solicitaron antes incluso de que el presidente fuera investido por el Congreso. El 15 de noviembre, cuando daba comienzo la investidura, los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana o Madrid -Juanma Moreno, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso, todos populares- pidieron una reunión con "urgencia" para abordar "el alcance y los efectos" que fueran a tener a nivel nacional los acuerdos sellados entre el PSOE y las formaciones independentistas y nacionalistas, como la ley de amnistía, la condonación de la deuda autonómica o la trasferencias de competencias.

Una semana después, los trece presidentes autonómicos del PP se unieron para exigir la convocatoria en un plazo de 20 días, algo que no lograron. Los populares explicaban entonces que Sánchez debía convocar el órgano porque el reglamento así le obligaba si 10 autonomías o más lo pedían al unísono. El ministro de Política Territorial ha explicado que la única potestad de la convocatoria reside en el presidente del Gobierno. "La convocatoria la puede pedir el presidente, la comisión preparatoria o un número determinado de presidentes autonómicos, pero quien convoca es el presidente", ha apuntado.

En este sentido, el expresidente de Canarias ha acusado a los 'populares' de "querer engañar" y ha lamentado que la formación de Alberto Núñez Feijóo esté "utilizando" un órgano "que no es de debate partidario ni de enfrentamiento político, sino de consenso". "Para el enfrentamiento ya tenemos las Cortes Generales o las cámaras territoriales", ha apuntado.

Con todo, el titular de Política Territorial ha presumido de que, bajo el mandato de Sánchez, la "conflictividad" entre el Gobierno central y las autonomías se ha reducido en un 70%. Es decir, si la administración de Rajoy presentó 106 impugnaciones a normas autonómicas, la de Sánchez lo ha hecho en 36 ocasiones. Con respecto a normas estatales, durante los gobiernos de Sánchez las autonomías las recurrieron en 26 ocasiones, frente a 87 de gobiernos anteriores. Además, desde que la legislatura echase a andar en agosto del pasado año, Gobierno y comunidades han llegado a 26 acuerdos, "lo que representa que se ha evitado el recurso de inconstitucionalidad" ese número de veces.

El "ruido" de la amnistía

Durante la comparecencia de prensa, el ministro también se ha referido al "ruido" que conllevará la ley de amnistía. Es así como ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del consejero catalán Carles Campuzano en las que afirmaba que el Gobierno central está "abierto" a indultar a las personas que no se vean beneficiadas por la ley de amnistía cuando la apliquen los jueces. "Quedan tres semanas aproximadamente para que sepamos finalmente lo que dicen las Cortes Generales, pero va a seguir habiendo mucho ruido", ha declarado.