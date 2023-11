El PP obliga a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes para que explique cómo afecta sus pactos a las comunidades

El PP vuelve a usar su poder territorial con el fin de retratar a Pedro Sánchez y sus pactos de Gobierno. Esta vez, los trece barones territoriales del PP se han unido para exigir que el Gobierno convoque la Conferencia de Presidentes. Un órgano que si bien suele convocarse por iniciativa del jefe del Ejecutivo también puede darse en el caso de que lo pidan al menos diez presidentes territoriales. En este caso el plazo previsto para su convocatoria es de 20 días y "se puede reducir por razones de urgencia", subrayan los populares.

De este modo, el PP ha usado sus trece presidentes para obligar a Pedro Sánchez a convocar este órgano para que dé explicaciones sobre cómo afecta a las comunidades autónomas los acuerdos a los que ha llegado en el marco de su investidura. Como es, por ejemplo, la quita de la deuda o la amnistía, es decir, "los principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial".

En el escrito que han firmado los barones populares, expresan la "enorme preocupación social" que en su opinión- han generado los pactos alcanzados por Sánchez con los independentistas a cambio de sus votos para la investidura. Por ello, justifican la convocatoria del órgano que nació en 2004 con el objetivo de debatir sobre las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales y sobre los asuntos de importancia relevante para el Estado de las autonomías.

Por su parte, los presidentes populares ya avanzan que los presidentes del defenderán "los intereses generales de España, la vigencia del Estado autonómico y de las instituciones frente a los intentos de quebrar la igualdad entre ciudadanos y la solidaridad entre territorios".

Esta iniciativa la han tomado varios días después de que algunos presidentes autonómicos solicitaran la convocatoria de este órgano a título particular. Pero no ha sido hasta este jueves cuando lo han acordado junto ala secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y los consejeros de Presidencia en una reunión de trabajo. "España no se decide en una reunión a puerta cerrada en Waterloo con un prófugo de la Justicia", ha defendido Gamarra quien ha insistido en que los españoles quieren formar parte de las decisiones.