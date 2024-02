El actor Mark Wahlberg se sincera sobre su fe tras aparecer en un anuncio sobre una app para católicos

Quienes durante la madrugada del lunes estuvieron pegados a la pantalla disfrutando de la Super Bowl se quedarían sorprendidos ante uno de los anuncios que se emitieron durante el descanso del partido.

En él aparecían los actores Mark Wahlberg (Dolor y dinero, Ted) santiguándose tras introducir su dedo en agua bendita y Jonathan Roumie en una pose solemne mientras un sacerdote le hace la señal de la cruz con ceniza en la frente. Se trataba de una promoción de Hallow, una app para católicos que invita a la meditación y al rezo.

Este miércoles, con motivo del Miércoles de Ceniza, ambos actores han concedido una entrevista a la cadena estadounidense Fox News, en la que Wahlberg se ha confesado sobre su fe. El artista ha relatado cómo es su rutina y que suele rezar durante su tiempo libre, cuando su familia aún no ha despertado.

"Siempre duermo ocho horas. En un mundo perfecto, me voy a la cama a las 19.00-19.30 horas, me levanto a las 03.00-03.30 y luego hago mis cosas, antes de comenzar el día con mi familia o el trabajo... Tengo mucho que agradecer", ha explicado.

Acto seguido, Wahlberg ha enumerado algunas de las cosas a las que decide renunciar a consecuencia de la religión, especialmente durante la Cuaresma, que se ha iniciado este miércoles: "La gente siempre pregunta: ¿A qué estás renunciando? He renunciado a muchas cosas durante la Cuaresma, ya sea alcohol o algo... dulce". No obstante, él no se lo toma como una renuncia, sino como una forma de "tratar de ser mejor, tratar de crecer como persona, como siervo".