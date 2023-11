'Resurrección': La secuela de 'La pasión de Cristo' de Mel Gibson se dividirá en dos partes

Este verano Jim Caviezel ha vuelto a primera línea mediática: no ocurría desde que protagonizara en 2004 La pasión de Cristo. Esta película de Mel Gibson se basaba, evidentemente, en el calvario del Mesías, y una vez recaudó en todo el mundo 612 millones de dólares hubo de conformarse como una de las producciones independientes más taquilleras de la historia. De hecho hay quien le atribuye a La pasión de Cristo el nacimiento del cine faith based en EE.UU: esto es, películas religiosas que aun sin grandes coberturas mediáticas arrasan en taquilla. Caviezel recuperó la notoriedad gracias precisamente a una de ellas.

Esto es, la controvertida Sound of Freedom. Durante su promoción Caviezel promulgó del ideario del QAnon (esa teoría conspiranoica según la cual hay una trama nacional de pederastia a cargo de las élites demócratas que quieren beberse la sangre de niños para mantener la juventud), así como también dejó caer detalles sobre la largamente esperada secuela de La pasión de Cristo. Detalles marcados por la hipérbole: “Va a ser la película más grande de la historia del mundo. Mel Gibson me guio por todas las escenas y yo quedé en el suelo llorando. Será una de las mejores cosas que hayas visto nunca. Pero no puedo decirte cuándo se estrenará. Si te lo dijera, tendría que matarte”.

Caviezel dejó caer algo interesante sobre este estreno: “Le pregunté a Mel Gibson si estaría lista para enero y me dijo ‘sí, tal vez’. Le pregunté ‘¿y a finales de otoño?’ y me dijo ‘sí, tal vez’. Así que quién sabe, puede que sean dos películas, puede que tres, pero creo que serán dos”. Desde entonces ha cobrado fuerza la posibilidad de que la secuela de La pasión de Cristo, subtitulada Resurrección, se estrene dividida en dos partes. Y la página de IMDb lo confirma: La pasión de Cristo: Resurrección - Parte 1 es una película que existe, y que tantearía un estreno para 2025.

Randall Wallace, que ya escribiera Braveheart para Gibson, es el responsable del guion. La idea es rodar las dos partes de esta película a mediados de enero, luego de que la preproducción se haya extendido durante diez años. Gibson, por su parte, acaba de terminar el rodaje de Flight Risk: una película con Mark Wahlberg que supone su regreso a la dirección tras el éxito de Hasta el último hombre en 2016, que llegó a tener una notable carrera en los Oscar. Una vez Flight Risk se encamine a la cartelera, tocará resucitar a Cristo.

