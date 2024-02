El líder de la patronal española de hostelería padece cáncer de páncreas: "Afronto esta dura pelea con una sonrisa"

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha anunciado este miércoles que padece cáncer de páncreas.

En una publicación en sus redes sociales, el aragonés, de 62 años, ha detallado que su enfermedad es inoperable e incurable. "He comenzado el año con muy malas noticias personales , el 2 de Enero me fue diagnosticado un cáncer de Páncreas, no operable, no curable", ha escrito.

Pese a todo, Yzuel ha decidido librar esta batalla con optimismo. "Confío que el tratamiento y el ensayo en el que estoy me permitan aguantar unos años más con los que quiero y me quieren y que la Virgen del Pilar me ayude en que así sea", ha sentenciado.

"Afronto esta dura pelea y espero poder seguir haciéndolo siempre con una sonrisa", ha culminado en la publicación, en la que ha compartido dos imágenes recibiendo su tratamiento y en las que se puede observar que ha perdido mucho peso.

Yzuel, nacido en Sariñena (Huesca), ha desarrollado su carrera en la hostelería y fue miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Zaragoza y presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón. Desde 2017, el aragonés está al frente de la patronal Hostelería de España, cargo que compagina con el comité Ejecutivo de CEOE y la vicepresidencia del consejo de Turismo CEOE nacional.