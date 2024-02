Robles califica de "inaceptable" el "guiño" de Trump hacia el "dictador" Putin

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes sentirse "preocupada por las declaraciones de Donald Trump", que ha calificado de "inaceptables", después de que el expresidente estadounidense deslizara la posibilidad de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, pueda atacar a los países de la OTAN que no cumplan con el 2% del PIB en gasto en Defensa.

Durante su intervención en el coloquio del Club Siglo XXI, la ministra ha insistido en que afirmar esto es una "irresponsabilidad" y que "en la OTAN no se va a aceptar ningún acto que pueda suponer una vulneración de los derechos mínimos del Derecho Humanitario y la carta de Naciones Unidas". "Esto es un guiño a un dictador que esta haciendo lo que está haciendo en Ucrania", ha dicho.

El exdirigente estadounidense aseguró este domingo durante las primarias republicanas que "uno de los presidentes de un país grande" le preguntó si Estados Unidos seguiría defendiendo al país si fuera invadido por Rusia, incluso si "no paga". "No, no te protegería", dijo Trump que le espetó a ese presidente. "De hecho, los alentaría (a Rusia) a hacer lo que quieran. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus deudas", dijo en el acto en Conway, en el estado de Carolina del Sur.

Trump también repitió que cuando era presidente obligó a los aliados europeos a pagar más por la defensa. "La OTAN estaba arruinada hasta que llegué yo. Dije: 'todos van a pagar", afirmó. La Casa Blanca ha respondido a las palabras de Trump calificándolas de "espantosas y desquiciadas" y argumentando que "promueven un caos peligroso".