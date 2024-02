La Plataforma de transportistas se suma a agricultores y ganaderos con un paro nacional indefinido

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, ha convocado un paro nacional indefinido desde este sábado con el que se suman a las protestas y a la huelga de agricultores y ganaderos promovidas por la Plataforma 6F.

"Desde este momento queda convocado de manera oficial un paro nacional indefinido", ha anunciado el líder de la Plataforma de transportistas, Manuel Hernández, tras una votación a mano alzada en la que han participado decenas de personas que se han concentrado en la explanada del estadio Metropolitano, en Madrid.

Así ha refrendado la Plataforma de transportistas su previsión de realizar paros desde este sábado de forma conjunta con la Plataforma 6F de agricultores y ganaderos, cuya portavoz, Lola Guzmán, ha estrechado la mano a Hernández durante el anuncio.

La Plataforma de transportistas es una pequeña patronal que paralizó una buena parte de la actividad económica en marzo de 2022 en todo el país con un paro en el sector y ha aprovechado las tensiones en el sector de la agricultura, que se iniciaron hace dos semanas en Francia y se han propagado al resto de Europa, para sumarse a estas protestas.

En noviembre de 2022, esta asociación amenazó con la convocatoria de otro paro patronal para repetir el éxito cosechado unos meses antes, pero en esa ocasión no logró trascender y en apenas unos días la tuvo que suspender.

La portavoz de la Plataforma 6F, Lola Guzmán, junto con decenas de agricultores junto al estadio Metropolitano de Madrid. Carlos Lujan / EUROPA PRESS

Por su parte, la ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F también convocante de esta reunión, ha asegurado a los medios esta tarde en la zona que no se trata de "ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos".

Guzmán ha insistido en que el "ministro de Agricultura tiene que juntarse con el de Transporte" y que cuando logren sus reivindicaciones volverán "a sus casas".