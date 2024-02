Así es Oleksandr Sirski, un militar eficaz que tomará el mando del Ejército de Ucrania y que carece del carisma del cesado Zaluzhni

Finalmente, como se esperaba desde hace días, Volodímir Zelenski hizo oficial el cese del jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhni. El presidente ucraniano niega que el cambio de guardia tenga un matiz personal o político. Lo justifica en la necesidad de que la cúpula del Ejército ucraniano desarrolle "una nueva visión para la guerra" más acorde con la de los soldados que combaten en el frente.

El jefe de Estado ha confiado esta tarea al que hasta ahora era jefe de las Fuerzas Terrestres ucranianas, el coronel general Oleksandr Sirski, de quien ha destacado que es "el comandante ucraniano más experimentado".

El "héroe de Ucrania"

Sirski, de 58 años, nació en la Rusia soviética, en 1965, como la mayoría de los oficiales de alto rango de su generación. Estudió en una academia del Ejército Rojo en Moscú y en los 80 fue enviado a Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética.

Cuando la URSS colapsó, permaneció en Ucrania, estudiando en la Universidad de Defensa Nacional en Kiev y uniéndose a las filas del recién independizado ejército ucraniano. En la década de 2000 era jefe de una brigada mecanizada. Fue ascendido a general en 2009 y. posteriormente, como parte del mando militar de Ucrania, participó en el desarrollo de la cooperación con la OTAN.

Así, lideró algunas reformas en las fuerzas armadas ucranianas encaminadas a acercar al país a los requisitos exigidos para entrar a formar parte de la Alianza Atlántica. Además, tuvo un papel muy importante durante el conflicto de Crimea en 2014, con una notoriedad muy similar a la que tiene ahora.

¿Qué pasara con Zaluzhni?

Valeri Zaluzhni es un general inmensamente respetado en Ucrania. Tras dos años de invasión rusa, ha aceptado su relevo en tono conciliador. Se va después de una serie de desacuerdos públicos con Zelenski, que comenzaron el pasado noviembre al publicar el general un artículo en el que advertía de que la guerra había entrado en una fase que podía serle favorable a Rusia. Según el diario 'Ukrainska Pravda', tanto el Gobierno como el servicio secreto ucraniano temen las posibles reacciones negativas que pueda despertar entre la ciudadanía el cese de Zaluzhni, que, según la encuesta más reciente al respecto, es apoyado por un 88% de los ucranianos. Tal vez por eso, Zelenski ha dicho que sigue contando con Zaluzhni para el futuro. Analistas ucranianos han atribuido el distanciamiento entre ambos a la desconfianza que provocaría en el presidente la gran popularidad del general, a quien algunos le suponen ambiciones políticas.

El ya ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni. Europa Press

El "héroe de Ucrania"

Dirigió la defensa de Kiev en los primeros días de la invasión rusa, cuando las fuerzas del Kremlin intentaron sin éxito tomar la capital ucraniana. Meses después, en otoño de 2022, Sirski fue el principal responsable de la contraofensiva en los territorios ocupados por Rusia en la región oriental de Járkov, que fueron liberados con éxito. La campaña permitió a Ucrania recuperar "unos 6.000 kilómetros" de frente en solo unas pocas semanas.

También dirigió la defensa de Bajmut, una ciudad del este de Ucrania que fue tomada en mayo de 2021 por Rusia tras diez meses de cruento asedio. Por todo ello, Sirski fue condecorado como "héroe de Ucrania".

Un militar eficaz con poco carisma

A pesar de esos éxitos, no es un icono nacional como Zaluzhny, admirado por los ucranianos en todo el país y adorado por sus tropas. No, Sirski no tiene ese carisma. Según una encuesta de diciembre de 2023, alrededor del 48% de los ucranianos dijeron que no habían oído hablar de Sirski.

Ha desarrollado una reputación de hombre que valora más hacer las cosas que el número de vidas que sacrifica para lograrlas"

Ukrainska Pravda publicó esta semana una columna en la que sugiere que Sirski no es especialmente sensible a las pérdidas. "Ha desarrollado una reputación de hombre que valora más hacer las cosas que el número de vidas que sacrifica para lograrlas", dice el artículo. Sin embargo, es "uno de los pocos comandantes de alto rango que visita regularmente el frente", dijo a la agencia AFP el portavoz del ejército Illia Yevlash.

Zelenski y Zaluzhni, durante la reunión para destituir a este último. TWITTER/@ZelenskyyUa

Qué espera Zelenski de Sirski

Ahora, Sirski deberá abordar sus nuevas responsabilidades con un grupo nuevo de militares que sustituirá al equipo de Zaluzhni, al que Zelenski ha decidido reemplazar para dar un vuelco a la guerra. Según el presidente, "se trata del sistema de nuestro Ejército, de la gestión en las Fuerzas Armadas de Ucrania y de sumar la experiencia de combate de los comandantes en esta guerra".

Zelenski ha explicado que espera del nuevo jefe del Ejército "un plan de acción realista y detallado" para 2024 que debe estar listo "en el menor plazo posible" y dar más protagonismo a la tecnología en las operaciones militares. El presidente también espera mejoras en el entrenamiento de los soldados y la logística, "un sistema efectivo de rotaciones" de los soldados que están en el frente y un aligeramiento del número de personal no esencial en algunos departamentos del Ejército.