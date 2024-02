Lobato llevará al TC "la ley antitransparencia" de Ayuso que modifica los órganos de control

Los socialistas consideran que las reformas aprobadas el pasado 22 de diciembre con la ley Ómnibus atentan contra los contrapesos y el sistema para fiscalizar la acción del Gobierno regional. Por estas razones, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado este jueves que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional en los próximos días para evitar que "no desaparezca" la transparencia en la Comunidad de Madrid.

"Vamos a presentar recursos contra esta ley antitransparencia para que la tramitación de esta ley de la señora Ayuso no se produzca", ha expuesto Lobato. La iniciativa será presentará por el grupo autonómico, la dirección del partido y contará con el apoyo de 50 senadores, entre los que se incluirá él. El dirigente ha explicado que las modificaciones que introdujo el PP, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara madrileña, "usurpen capacidades a la Cámara de Cuentas para fiscalizar a la presidenta" y de facto hacen desaparecer el Consejo de Transparencia.

"Sin transparencia no hay democracia", ha manifestado el dirigente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control. Lobato espera que el tribunal de garantías permita "recuperar mínimamente la posibilidad de acceder a la información de forma inmediata y veraz" de los ciudadanos. Ayuso ha respondido al portavoz detallando que el Consejo de Transparencia no desaparecerá y ampliará sus competencias con la incorporación de la protección de datos y tendrá la misma estructura que el órgano estatal. "Vamos a poner al frente a funcionarios que no le deben nada a ningún partido político y se les presupone independencia", ha añadido la presidenta regional.

En el recurso presentado por el PSOE se recoge que los cambios planteados en la región van en la dirección opuesta a reforzar el sistema democrático y va contra los "objetivos constitucionales de pluralismo", ya que limita el control que partidos y ciudadanos pueden hacer a la administración al dar "derecho de veto al presidente, que elige Ayuso, para decidir que se puede o no fiscalizar sobre la gestión de la propia ayuso", ha afirmado Lobato.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que este es "un recurso legítimo" porque cualquier grupo parlamentario "está en su derecho" de presentarlo. Sin embargo, Serrano ha apuntado que "el PSOE juega en casa porque va a hacer un recurso a sus amigos del Tribunal Constitucional, que estamos viendo cómo está últimamente funcionando en lo que tiene que ver aceptar o tramitar las causas en interés del PSOE y del Gobierno de España".

Las polémicas modificaciones

El Consejo de Trasparencia regional se componía de tres consejeros elegidos por el Ejecutivo a propuesta del pleno de la Asamblea tras un quorum de mayoría cualificada de tres quintos. Con la modificación legislativa solo habrá un consejero que dirigida el órgano. El Consejo se encarga de velar por la defensa, promoción y protección de la transparencia pública y la participación.

Por su parte, la Cámara de Cuentas realiza un control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid y prevenir la corrupción. Formada por ser consejeros, entre los que se incluye el presidente. La Asamblea los elige por mayoría de dos tercios por un periodo de nueve años no renovable. La reforma aprobada introduce tres miembros más y retoca el procedimiento de designación que será similar al de designación de los miembros de la Mesa de la Cámara de Vallecas.

Respecto de la ley de Radio Televisión Madrid se actualizan los principios inspiradores que rigen el desempeño de la misión de servicio público de la corporación; se amplía su composición a siete miembros; se reduce el mandato de los consejeros de seis a cuatro años y se actualizan, entre otras cuestiones, las funciones y competencias que tienen atribuidas o sus posibles causas de cese. Además, se cambia el nombramiento del director general, que a partir de ahora se efectuará por la Junta General de Accionistas de Radio Televisión Madrid a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad y una vez que la comisión de la Asamblea determine su idoneidad, por un mandato de cuatro años renovable.