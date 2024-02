Ayuso culpa al nacionalismo catalán de la sequía: "En Madrid hemos hecho obras para no desperdiciar agua"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este lunes que la sequía en Cataluña se debe a la mala gestión y planificación de los sucesivos gobiernos nacionalistas, que han primado lo ideológico en detrimento de las necesidades de los ciudadanos. Por el contrario, ha destacado que en Madrid no hay problemas de abastecimiento gracias al trabajo del Ejecutivo regional durante estos años. La dirigente ha compartido esta reflexión durante un encuentro organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno (IADG) y la Universidad Francisco de Vitoria, donde también ha participado el expresidente del Gobierno, José María Aznar.

"¿Qué ha hecho el Gobierno de Cataluña en estos años para evitar el problema de la sequía? Porque nosotros, desde el año 2010, aproximadamente, hemos hecho inversiones multimillonarias", ha expresado Díaz Ayuso, quien ha detallado que "Cataluña pierde en torno al 15% del agua que embalsa, Madrid el 4% porque a lo largo del tiempo hemos hecho obras para que esa agua no se desperdicie".

Además de asegurar el suministro, los trabajos realizados por la Comunidad de Madrid han permitido, en palabras de la dirigente, tener "el agua más barata de España para los consumidores, a diferencia de lo que ocurre en Cataluña, donde se registrarían los precios más elevados. Las palabras de Díaz Ayuso se producen a raíz de que en zonas como Barcelona o Girona se activase por primera vez en España la emergencia climática por sequía. Este estado ha intensificado las restricciones al uso del agua potable, los controles y las sanciones por no seguir las pautas marcadas.

Díaz Ayuso ha aprovechado la actual emergencia por la falta de suministro para reafirmar su posición contra el independentismo. Para ella, "el nacionalismo está empobreciendo regiones enteras de España y uno de los ejemplos lo tenemos ahora con el agua". Además, ha apostillado, que los ciudadanos tienen que soportar impuestos excesivos en su día a día para financiar "esa fábrica de identidades" y de la corrupción que apareja.

Entre las razones que achaca a la crisis del agua se encuentra la mala gestión de los sucesivos gobiernos, que a pesar de tener dos provincias que lindan con los Pirineos, una con Huesca y otras dos con el Mediterráneo, no puede asegurar el acceso a este recurso: "Tienen una situación a la hora de recoger agua que no hay en otras zonas de España… no es la situación de Andalucía…".

"Se han dedicado a fabricar identidad, al ir contra lo español, a vivir del cuento y del agravio y demás", en alusión al movimiento independentista. "Ya nos lo hemos encontrado hoy con esta situación que van a tener graves problemas de abastecimiento y ya buscarán las culpas en otros, como hacen siempre", ha apuntado. En oposición al modelo independentista, sitúa a Madrid como una región que es apertura, libertad, alegría, es pelear, incentivar y decirle a la gente, especialmente, a los jóvenes que todo con esfuerzo se puede conseguir, que el futuro depende de muchas circunstancias, evidentemente, pero también de la fortaleza que tenga uno mismo".

Por su parte, Aznar ha recordado que en 2001 él aprobó un Plan Hidrológico que "conectaba todas las cuencas de España, suministraba agua al Levante español y era el abastecimiento de aguas de Barcelona". La idea contaba con la "aprobado por la Unión Europea", según ha destallado, y las obras para materializarlo ya estaban iniciadas en 2024, sin embargo, "fue suspendido por razones ideológicas" durante el mandato del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El proyecto, que contaba con el visto bueno de Convergencia y Unión, en opinión del exdirigente, hubiera evitado y resulto la actual situación, ya que conectaba las cuencas catalanas con el resto de España, lo que garantizaría un suministro constante procedente de otras zonas, a pesar de vivir periodos de sequía como el actual. Aznar ha comentado que España necesita un gran Plan Nacional Hidrológico para compartir el agua. Sin embargo, ha añadido que para ello necesita un gobierno responsable, "que no lo tiene".