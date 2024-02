Santiago Segura habla de su "molesto" problema de salud tras su ingreso en el hospital: "Parece que seguimos investigando"

Este miércoles, 7 de febrero, tuvo lugar la premier de Buscando a Coque, una comedia romántica protagonizada por actores de la talla de Alexandra Jiménez, Hugo Silva y Coque Malla, quienes, en esta ocasión, se encuentran bajo la dirección de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

Entre los numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el preestreno de la película, que llegará a los cines el próximo 14 de febrero, destacan figuras como Vicky Larraz, Danna García, Marilia, Leonor Lavado y Santiago Segura, quien, en declaraciones ante las cámaras de Europa Press, dio la última hora de su estado de salud tras haber sido ingresado en el hospital.

"Yo he venido a pasar un buen rato", comentó el director de cine, que no dudó en apoyar a sus compañeros, de quienes se considera "muy fan". "Vengo con las expectativas altas", añadió.

Del mismo modo, el director de Padre no hay más que uno tan solo tuvo palabras bonitas hacia sus hijas. "16 años ha cumplido la mayor, es orgullo y al mismo tiempo como un dolorcillo", expresó, reflexionando sobre el paso del tiempo. "Me da pena, las niñas desaparecen, aparece la mujer, la persona, pero no las niñas".

En este punto de la entrevista, Segura se sinceró sobre el problema de salud que todavía persiste. "Bueno, tenía un problema bastante molesto y parece que seguimos investigando", explicó. "Sabes lo que pasa, decía mi padre que no había hombre sano, había hombre poco investigado".

Y es que, a su juicio hacerse análisis "es lo peor", por lo que, en el tono sarcástico que le caracteriza, recomendó "mirarse lo preciso". Aun así, el problema de salud que arrastra no es una barrera insalvable en el corto plazo. "Creo que duraré por lo menos hasta el verano que viene que estreno Padre no hay más que uno 4", bromeó.