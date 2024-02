Miriam Saavedra actualiza su estado de salud tras el síndrome que le han diagnosticado: "Me siento tan impotente"

Miriam Saavedra está atravesando un delicado momento a nivel personal. Tras hablar públicamente del severo brote de acné que arrastra desde hace algún tiempo, la que fuera ganadora de GH VIP 6 se ha sincerado sobre el síndrome que le han diagnosticado recientemente.

"Estoy muy agobiada con este tema. Los granos continúan. Me siento tan impotente...", confesaba la ex de Carlos Lozano hace unos días en sus redes sociales, poco antes de tomar la determinación de acudir a un médico para poner nombre a la enfermedad que tantos quebraderos de cabeza le ha provocado.

En base a su sintomatología, finalmente la peruana ha descubierto que padece el denominado síndrome del ovario poliquístico o SOP. "Al igual que tú, muchas veces me he sentido más vulnerable que nunca. Extraña, tanto por dentro como por fuera. Sobre todo, viendo estos cambios inestables físicos de mi cuerpo", ha destacado la 'princesa inca' en su perfil de Instagram.

Miriam Saavedra, sobre el síndrome del ovario poliquístico. MIRIAMSAAVEDRA / INSTAGRAM

Al parecer, el SOP es "un síndrome hiperandrogénico", que produce un "exceso de hormonas androgénicas derivadas de la testosterona" en las mujeres. En este sentido, este desajuste hormonal explica que tenga "unos granos horribles" y enquistados, así como otros efectos secundarios como el "exceso de vello" y la excesiva rotura en su cabello. En su caso, ha asegurado que lo nota, sobre todo, "en las patillas", si bien no ha percibido que le salga demasiado en la zona de la barba o bigote.

A medida que ha profundizado más en esta enfermedad, la también empresaria ha descubierto que no es, en absoluta, la única mujer que lo tiene. "Solo os vengo a decir que, por muy vulnerables y por muchos bajones que tengamos, somos seres de luz y divinas. Nunca estarás sola", ha recalcado, al tiempo que reconoce que continúa en la búsqueda de la "solución natural" que logre "combatir este mal", dada la ineficacia de los medicamentos que ha tomado hasta el momento.

"Hace meses decidí dejar los anticonceptivos. Ya he probado el dercutane, pero no quiero volver a tomar pastillas. Ahora me han recetado algo para bajar mi nivel de testosteronas y una mejora de mi alimentación quitando los carbohidratos, pero eso es imposible porque no puedo dejar el arroz", ha explicado.