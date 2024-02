Alonso Caparrós denuncia amenazas tras haber contado la propuesta sexual que le hizo un director de cine

Hace solo unos días, la sección Más Espejo de Espejo Público se revolucionó con la revelación de Alonso Caparrós. El colaborador señaló que había recibido una propuesta sexual por parte de un conocido director de cine.

Caparrós ha destacado que estaba tratando de meter la cabeza en el mundo de la interpretación para dar sus primeros pasos como actor. Sin embargo, este director malinterpretó sus intenciones y le ofreció una situación sexual que rechazó.

Este miércoles, el colaborador del matinal de Antena 3 ha explicado que, desde que hizo pública esta situación ha recibido una gran cantidad de mensajes que le acusan de haberse aprovechado del movimiento feminista Me Too, a lo que Alonso ha respondido que él solo "contó una experiencia personal" y, por esto, ha recibido "amenazas".

De la misma manera, Alonso Caparrós ha destacado que nunca dirá el nombre del director de cine implicado en esta anécdota y que, en un primer momento, sintió que él mismo estaba malinterpretando la propuesta del profesional.

Por su parte, Beatriz Miranda ha recalcado la importancia de estas últimas palabras de su compañero y le ha propuesto imaginar cómo se sienten las chicas a las que agreden sexualmente, que no saben si denunciar o no porque no están seguras de lo que han vivido realmente.