Gema López comenta los detalles del contrato de Isabel Pantoja con el Cabildo de Gran Canaria: "Hay cosas que no cuadran"

Isabel Pantoja ha vuelto a estar en boca de todos tras el acuerdo al que habría llegado con el Cabildo de Gran Canaria a cambio de promocionar la isla. Un acuerdo con el que la cantante podría resolver, de una vez por todas, sus deudas con Hacienda.

Este martes, Gema López desde el plató de Espejo Público ha desglosado los detalles del contrato que habría firmado la cantante con la Administración Pública.

Estos requisitos incluirían la proyección de vídeos promocionales de Gran Canaria en sus conciertos, un stand con información turística, publicación de vídeos promocionales en las redes sociales, cantar una canción sobre la isla y la grabación de un documental.

Se trata, además, de un contrato muy diferente al que firmó con Promotur, que sí fue adjudicado en convocatoria abierta. Además, la polémica sigue persiguiendo a la cantante porque, según la periodista, "hay cosas que no cuadran".

Por su parte, los ciudadanos de la isla no están muy de acuerdo con la decisión de la autoridad canaria: "No me parece representativo para nada de la cultura canaria. Los canarios no saben qué beneficios podrá traer a su tierra que la Pantoja sea su imagen". Además, una de las reporteras del matinal ha apuntado que ella habría apostado por otro cantante mucho más representativo de las islas "como Quevedo".