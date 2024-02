Gema López, sobre el pago de Canarias a Isabel Pantoja como promoción: "Conociendo la historia, esto me parece sospechoso"

El pacto de Isabel Pantoja con las islas Canarias habría llevado a que el Cabildo pague a la artista más de 160 millones de euros con el objetivo de que esta se convierta en imagen de las islas para promocionarla tanto a nivel nacional como internacional.

Con esta información, como era de esperar, la polémica está servida. Espejo Público ha salido a la calle para preguntar a los canarios si están de acuerdo con esta decisión del Gobierno de las islas.

Divididos, algunos ciudadanos han apuntado que Isabel Pantoja no tiene ninguna vinculación con las islas y, por ello, no entienden que se haya pensado en la cantante como representante: "Tenemos muchos artistas que son canarios". Por otra parte, hay quien ha destacado que si este contrato lleva un beneficio económico para las islas y no solo para ella, "bienvenido sea".

Sin embargo, desde el plató del matinal de Antena 3, Gema López ha explicado su punto de vista. La periodista ha recordado el pasado de Isabel Pantoja cuando, precisamente, los acuerdos fraudulentos con las administraciones públicas la llevaron a la cárcel: "Conociendo la historia, a mí esto me parece, cuanto menos, sospechoso".

La artista sevillana se vio involucrada en el Caso Malaya, una operación contra la corrupción en Marbella, Málaga, en el año 2007. Culpable de blanqueo de capitales, en noviembre de 2014 ingresó en prisión, donde estuvo interna hasta la concesión del tercer grado, en 2015 y, finalmente, la libertad, en 2016.