Isa Pantoja responde a la supuesta nueva ilusión de su madre: "A ella no le faltan los pretendientes, pero no quiere tener pareja"

A lo largo de esta semana, Isabel Pantoja ha vuelto a ocupar horas de los espacios del corazón por un rumor extendido por Carmen Borrego, quien aseguró que la tonadillera tendría una nueva ilusión amorosa en Canarias.

"Me aseguran que Isabel Pantoja está enamorada y se está dejando querer por un ingeniero de caminos jubilado. Vamos a dejar en 'ilusionada', pero hay 'roneo', ahí hay algo", explicó la hija pequeña de María Teresa Campos.

Así es la vida consiguió localizar al empresario, un hombre de 68 años, ingeniero de caminos que, actualmente, está jubilado en Gran Canaria: "No la he visto en mi vida, no sé nada de esto. Soy ingeniero de caminos, me he dedicado a hacer carreteras y desconozco este mundillo. Yo no sé qué gira ni nada, no he ido nunca a un espectáculo de esos, no es de mi gusto. Estoy casado y tengo hijos. Esto me parecía un cachondeo, pero ya empieza a ser preocupante".

Por su parte, este viernes, desde el plató de Vamos a ver, Isa Pantoja ha comentado la noticia apuntando que no es una persona que cumpla con el prototipo de hombres que le gustan a su madre, "pese a que tenga bigote".

"Yo, de ese señor, no tengo nada que opinar, pero que yo sepa ella no quiere tener más parejas y no es porque le falten pretendientes, que muchos van a conocerla como artista y luego conocen a la mujer que hay detrás. Ella ha tenido muchas ocasiones para rehacer su vida y no lo ha hecho porque no ha querido. Ella está muy bien sola en su casa con mi tío Agustín", ha sentenciado la joven.