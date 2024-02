Los últimos de Facebook, la red social 'millennial' que no interesa a los jóvenes: "Solo quedamos las viejunas"

Cada vez que Facebook le manda un recuerdo de una foto antigua, Rocío Domínguez, una profesora de secundaria sevillana de 47 años, se echa la manos a la cabeza. "Antes lo usábamos como si fuera un diario, que cuando las ves ahora dices: 'Vaya tela'". Su uso ha cambiado radicalmente en las casi dos décadas que lleva con el perfil activo en la que fue la primera gran red social mundial y, actualmente, asegura que lo usa fundamentalmente para leer noticias de medios a los que sigue.

En este tiempo, muchos de sus amigos borraron sus perfiles o, simplemente dejaron de usarla. Muchos se pasaron a otras redes sociales, sobre todo a Instagram, pero ella se ha mantenido en la original. "Solo quedamos ahí viejunas, mi familia, mis tías, mi madre, ni tiene Facebook", explica Domínguez. "Mucha gente se ha salido, yo, la verdad, que ya no he picado más, ya he pasado de meterme en Instagram ni nada más, porque, además, me parece una pérdida de tiempo".

Rocío Domínguez consulta Facebook con su tableta en una terraza de un bar. Pepo Herrera

El de Domínguez es el perfil más habitual de usuario que sobrevive en Facebook, una red social que fue la gran moda de los jóvenes de los 2010, pero que no ha logrado que haya un recambio generacional. "El perfil prototípico estaría entre los 40 y los 64, que ya para una red social, es una edad bastante avanzada, y sería sobre todo mujer, más que hombre y una mujer casada más que una mujer soltera", explica Ferrán Lalueza, profesor de comunicación y de social media en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Facebook cumplió este domingo 20 años desde su lanzamiento cuando Mark Zuckerberg decidió apostar por su pequeño proyecto de perfiles de fotografías de alumnos de la universidad estadounidense de Harvard. La red creció exponencialmente entre los entonces jóvenes millennials. La proporción de adolescentes que usaban Facebook en 2014 era del 71%, pero 10 años después ha caído hasta el 33%, según datos del último informe de Pew Research: Teens, Social Media and Technology 2023. Facebook se hace mayor a la misma velocidad que sus usuarios.

"Facebook hace mucho tiempo que ha dejado de ser esa red social en la que hay que estar sí o sí", explica Lalueza. "El ciclo de vida de las redes sociales siempre es este. Se lanzan a la fama porque los adolescentes creen que el espacio es fantástico y que les permite interactuar entre ellos y, a partir de ahí, los más adultos vemos que, si no quiero ser un dinosaurio tengo que estar ahí también y acabamos aterrizando. Poco a poco vamos consolidando nuestra presencia y eso hace que los más jóvenes se vayan despavoridos porque no hay nada más terrible para ellos que su padre o su madre les hagan un like. En el caso de Facebook me temo que ya no es el padre o la madre, sino que incluso pueden ser los abuelos".

Escribir, compartir y debatir

Carla Pastor, una consultora de 35 años, empezó a usar Facebook cuando se fue de Erasmus en 2009. Hasta entonces, como la mayoría de jóvenes de la generación Y -los millennial-, la red social a la que subía sus fotos de fiesta o viajando con sus amigos era Tuenti, una plataforma española que acabó siendo fagocitada por Facebook y echó el cierre en 2016. "Todos los extranjeros usaban Facebook así que yo también empecé a usarlos", recuerda Pastor, que, desde entonces, ha seguido con el perfil activo sin apenas pausas.

A partir de 2015, Instagram, otra red social con mucho más peso de la imagen y menos de los textos y enlaces externos compartidos y que ya era propiedad de Facebook desde 2012, empezó a crecer sólidamente en número de usuarios en España. De los 7,4 millones de entonces ha llegado actualmente a cerca de 24 millones frente a los 20 de millones de Facebook. La mayoría de amigos de Pastor dieron el salto de una a otra red, incluso ella misma se abrió una cuenta en Instagram, pero, al contrario que la mayoría de su círculo, ella encontró el motivo para seguir activa en Facebook.

"Salí un poco del rollo de usar Facebook para fotos y tal y empecé a no usarlo con mis amigos del mundo real, sino que empecé a conocer a otra gente. Me doy cuenta de que a mis propios amigos así cercanos del colegio, de la infancia, de la uni no les interesa nada lo que yo tengo para contar y que cuando lo comparto en Facebook sí que a esa gente que fui conociendo parece que le interesa", explica la consultora, que ve en la posibilidad de escribir textos, comentarlos y compartirlos en Facebook su principal ventaja con Instagram o la última gran red social que triunfa entre los más jóvenes: TikTok.

Carla Pastor, con su portatil abierto con la página de su perfil en Facebook. Sergio García

Esta última, más una plataforma de entretenimiento que una red social, ha sido la que más ha explotado un algoritmo que muestra contenido al usuario proveniente de fuentes que nunca ha decidido seguir. Lo que para muchos puede ser un aliciente por encontrar contenido sorprendente y siempre novedoso, a otros le puede generar una sensación de estar perdiendo el control sobre lo que ven. Facebook, sin embargo, ha logrado preservar ese círculo de confianza de personas que han decidido conectar y que comparten contenidos entre ellos.

"También me hice Instagram, pero parece como si tuviera una vida paralela, no tiene nada que ver", declara Pastor. "La gente busca otra cosa, no está interesada en leer. No es una plataforma que sea para lectura y para debate de lectura y veo que en Instagram a mí me cuesta mucho básicamente lo que mola del Facebook es que te permite que pongas un texto y, a lo mejor, coincides con gente que le interesa".

Mantener a los viejos amigos

El de esta treintañera, con todo, es un caso que empieza a ser excepcional en Facebook. La realidad es que la actividad de la red social la sostienen usuarios más mayores, como Enrique Andrés, un jubilado de 67 años que es fotógrafo y utiliza tanto Instagram como Facebook para compartir su arte. Si bien la primera es más apropiada para ello, la segunda sigue siendo útil para él para conservar el contacto con viejas amistades que nunca dieron el salto a otras redes sociales.

"La primera función de Facebook para mí es facilitar el trabajo del contacto con gente, amigos cercanos, pero que viven en otros países", declara Andrés. "Me encanta porque todos los días recibo mensajes o veo fotos de gente a la que quiero mucho y a veces el contacto es a través de el muro y si tenemos algo más íntimo más con algo que decirnos pues utilizamos Messenger".

Enrique Andrés posa con su teléfono con la app de Facebook abierta. José González

Para muchas personas de la generación de Enrique los alicientes para dejar Facebook por alguna de las nuevas redes simplemente han sido muy bajos. La red social más longeva es también la que más se adapta a sus necesidades y en la que se sienten más cómodos.

"A medida que las redes sociales más modernas han puesto el foco sobre todo en ese público más joven, incluso adolescente, han adoptado una serie de estrategias que funcionan muy bien con ese perfil, pero que a la gente ya de cierta edad incluso los pueden saturar", explica el profesor Laluenza. "Tienen un ritmo muy acelerado, contenidos efímeros que si no los ves hoy mañana ya no estarán, vídeos de pocos segundos con un ritmo frenético mientras que en Facebook han encontrado ese elemento un poquito más pausado, un poquito más tranquilo, que es más adecuado para, digamos, para su ritmo personal".

Con más de 3.000 millones de perfiles, Facebook sigue siendo la red social con más usuarios del planeta, aunque los datos son bastante engañosos con un número indeterminado de cuentas inactivas por abandono, por mantenerse solo como un archivo de viejas fotos, o porque se hicieron simplemente para entrar a otra plataforma sin tener que rellenar el cuestionario de acceso.

¿Tiene futuro Facebook con unos usuarios reales cada vez más mayores o su destino es acabar en el cementerio de las redes sociales junto a viejas competidoras como Tuenti? Para Laluenza "la fecha de caducidad la tiene impresa a fuego", aunque esta no llegará pronto. "Se puede morir de muchas maneras y yo creo que la muerte de Facebook será sutil, porque seguirá manteniendo, por esa vía más o menos artificiosa, el número de usuarios muy elevado y, por otro lado, ya no será tan relevante si estás o no en Facebook, sino si estás en alguna plataforma de Meta -la matriz de Instagram, Facebook y Whatsapp-. Ya no es tan importante cuántas personas realmente acaban usando Facebook o cuántos no lo harán nunca".

