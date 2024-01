Ismael, el oficinista que recorre 3.000 km al mes para acercar el banco a los mayores de los pueblos: "Les trato como a mis padres"

El autobús, con un gran logo de la entidad bancaria Caixabank, acaba de aparcar frente al ayuntamiento de Batres, al sur de la Comunidad de Madrid. Son las 9 de la mañana y la temperatura apenas sobrepasa los cero grados. El conductor, echando vaho por la boca, se afana en colocar las escalerillas de metal y el cajero pone en marcha el ordenador. La oficina móvil bancaria está preparada para dar servicio a los vecinos que se quieran acercar durante la próxima hora y media.

Los primeros clientes llegan caminando lento. Él, apoyado en un bastón de madera, con guantes de cuero y gorra de paño, ella, ayudándose de una muleta y con una bufanda blanca atada al cuello. Tras ayudar a su esposa a subir los cuatro peldaños de la escalera metálica que la lleva a la puerta del autobús, Santana Santa, de 92 años, espera fuera y mira al castillo que asoma al fondo del pueblo.

"Ahí nací yo, en 1931, porque mi padre era el guarda y el marqués de Riscal, que era el dueño del castillo, no estaba casi nunca, así que vivía allí", relata el vecino de Batres, antiguo albañil y alguacil del pueblo que llegó a tener apenas 40 vecinos antes de que se empezaran a construir los chalets que han multiplicado el tamaño y la población del municipio hasta superar el millar de habitantes.

Justo en la dirección opuesta al castillo, a siete kilómetros, está Griñón. Hasta allí, recuerda el anciano, caminaba campo a través una hora y media junto a su mujer para hacer gestiones bancarias básicas como, por ejemplo, sacar dinero o hacer transferencias. Más recientemente, llegó el "coche de línea" que pasa cada hora y media o dos horas, pero nada como poder ir al banco en su propio municipio.

"A los mayores nos viene bien, los otros cogen su cochecito y van donde quieren", declara Pilar Seoane, su mujer, que ya ha realizado sus gestiones bancarias y enfila de vuelta para casa. "Aquí vive una hija nuestra con nosotros y nos lleva y nos trae en coche por lo menos a los hospitales, pero ya es bastante".

Dentro de esta sucursal sobre ruedas hay una sola persona, Ismael García. Este madrileño de 52 años lleva trabajando como cajero desde 2001, cuando la entidad aún era Caja Madrid. Desde hace tres años, ha cambiado su oficina física de Leganés por una experiencia de carretera y manta a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid.

"Es totalmente distinto, aquí te tienen otro tipo de consideración, buscan tu ayuda para todo tipo cosas que no son propiamente del banco y, en la medida de lo posible, les ayudas", declara Garcia, detrás de su escritorio y junto a un calefactor eléctrico que tiene colocado a sus pies. "Nos los agradecen, nos tienen como oro en paño, no solamente es por el servicio que les das, hay una relación de proximidad muy cercana, ya coges confianza de verlos todos los meses, y te quedas con ellos, con sus historias, se sinceran contigo con muchas cosas".

El ofibús, una iniciativa que nació para eventos y causas extraordinarias, como desastres naturales en zonas que se quedaban sin oficina bancaria en los años 90 de la mano de Caja Madrid. En un contexto de cierre de oficinas por todo el país (más de 4.000 pueblos no tienen sucursal bancaria) , el ofibús se ha ido extendiendo por medio de distintas entidades, pero esencialmente gestionada por Caixabank desde la fusión con Bankia (la heredera de Caja Madrid) en 2021.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid, los ofibuses visitan 44 poblaciones de menos de 1.500 habitantes que carecen, en muchos casos, de todo tipo de servicios, incluidas oficinas bancarias, y donde residen más de 55.000 personas. La Comunidad de Madrid firmó un primer convenio en 2022 con Caixabank para colaborar con este servicio haciendo una labor informativa con los municipios.

Clientes de más de 70 años

Apenas a unos metros del lugar donde se ha instalado el ofibús en Batres está la vivienda de Montse y de sus padres nonagenarios. Tras realizar sus gestiones acompañada en todo momento por Montse, su madre, protegida con una mascarilla, vuelve a casa.

"Nos viene muy bien porque en este pueblo no tenemos de nada, los autobuses funcionan muy mal, y la única manera que tenemos es que venga el bus banco, como le llamamos nosotros", explica Montse desde el umbral de su puerta. "Ojalá cuando vamos a las sucursales en los bancos fueran así como son esta gente, cuando he ido a con mis padres he sentido una deshumanización y falta de empatía con las persona mayores total, nosotros, que vivimos aquí y nos quedamos sin teléfono y sin internet estamos desprotegidos".

La inmensa mayoría de clientes de este servicio, son mayores de 70 años (un 70% según cálculos de la entidad), y los cajeros encargados del ofibús reciben una formación específica sobre atención a mayores, que se une a las habilidades que han ido aprendiendo con su propia experiencia.

"La experiencia en el desarrollo de tus funciones es primordial en esto, cuando tienes una persona mayor delante, tienes que leer su lenguaje no verbal, cómo se quiere comunicar contigo, cómo te puedes comunicar tú mejor con esa persona para que te entienda", explica el oficinista Ismael García. "Muchas veces te piden cosas que les dices: 'Mira, esto no te lo puedo hacer, no te conviene pedirme 5000 euros'. Hay gente que sigue en el mundo de las pesetas y no sabe convertirlo a euros, hay que hacer un poco de intérprete porque no toda la gente tiene el conocimiento financiero que ahora mismo se requiere en la sociedad. Al final, la mejor forma para tratar con estos clientes es tratarlos como si fuera tu madre o tu padre".

Tras hora y media, es momento de desmontar el campamento hasta el mes que viene y emprender el camino hacia el siguiente destino, en este caso, Casarrubuelos, a 12km de Batres. Apenas media docena de vecinos se han acercado al ofibús, pero todo ellos lo describen como un servicio esencial.

"Esto viene muy bien, porque yo no tengo coche y tengo que ir en el autobús y las piernas ya no van como antes", declara Isidora Gallego, de 83 años. La última clienta del día, María, de 71 años, se quejó porque en la única tienda del pueblo habían dejado de poner carteles avisando de cuándo iba a venir el bus del banco. "Era un desmadre, pero desde que lo dije han vuelto a poner carteles", asegura esta fuenlabreña que lleva 30 años en el pueblo. "Aquí necesitas el coche para todo, no hay servicios y cada día yo creo que van quitando los que hay", se lamenta. "En mi calle ha venido gente joven con niños pequeños y cuando les veo pienso: 'Madre mía, no saben dónde se meten'".

