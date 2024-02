Facebook cumple 20 años: así hemos pasado de subir fotos sin filtrar a que los filtros gobiernen nuestra vida

Facebook nació hace 20 años. Y lo cambió todo. Si tienes entre 30 y 40 años podrás recordar cómo fueron aquellos primeros pasos, en los que publicábamos estados en tercera persona, dábamos toques y subíamos sin revisar decenas de fotos similares hechas con nuestras cámaras digitales de la última fiesta a la que habíamos asistido. No importaba si salíamos bien o mal o cuál era el nivel de ebriedad de tus amigos y tú, allí se etiquetaba a todo el mundo. Aquello no era Instagram y los filtros no nos parecían necesarios.

La plataforma de Mark Zuckerberg tiene detractores y defensores, pero desde un punto de vista objetivo lo que no se puede negar es que esta red social dio un giro a nuestra manera de relacionarnos con el resto del mundo y ha sido testigo de la evolución de nuestro comportamiento online a la hora de compartir lo que sucede en nuestras vidas.

Al celebrar su 20 aniversario, Facebook, ahora Meta, refleja una trayectoria impresionante desde su lanzamiento en 2004. Originada en un dormitorio de Harvard por Zuckerberg y sus compañeros, transformó la comunicación global, estableciendo nuevas normas para la interacción social online.

A lo largo de los años, la plataforma ha enfrentado desafíos significativos, desde preocupaciones sobre la privacidad y la desinformación hasta influir en los resultados electorales. Te lo cuento todo.

De dónde viene ‘La’ red social

Sus orígenes son ampliamente conocidos: un 4 de febrero de 2004, Zuckerberg, sus compañeros de cuarto Chris Hughesy Dustin Moskovitz y su amigo Eduardo Saverin lanzan la plataforma como un directorio online para conectar a personas de su universidad, Harvard.

Inicialmente, la plataforma permitía a los usuarios crear perfiles personales, agregar amigos, publicar actualizaciones de estado, compartir fotos y vídeos y enviar mensajes.

Facebook —entonces, y hasta 2005, ‘TheFacebook’— se creó desde el mismo dormitorio de Zuckerberg en Harvard. El nombre viene de su fuente de datos: para hacer una plataforma con todos los estudiantes de Harvard, pusieron online los directorios de estudiantes del campus con fotografías e información básica —conocidos como ‘facebooks’—.

TheFacebook.com solo estaba disponible inicialmente para estudiantes de Harvard, para después abrirse a estudiantes del área de Boston y a aquellos que asistían a escuelas de la Ivy League. En 2006, estaba abierto a cualquier persona con correo electrónico que tuviera al menos 13 años.

Interfaz inicial de Facebook. Facebook

El germen que dio origen a Facebook fue Facemash: extrayendo fotografías de los archivos de la universidad, esta plataforma pretendía comparar rostros para elegir a los más guapos, al estilo de la mítica web HOTorNOT. A la administración de Harvard no le gustó y cerró el proyecto. Incluso amenazaron a Zuckerberg con expulsarle del prestigioso centro.

El éxito que acarreó esta plataforma hizo que Cameron y Tyler Winklevoss y Divya Narendra, estudiantes de último año de Harvard, reclutasen a Zuckerberg para trabajar en su sitio web ConnectU. Esta plataforma se lanzó en mayo de 2004 y contenía muchas de las mismas funcionalidades que encontramos en Facebook.

La rivalidad entre estos dos proyectos llevó a los Winklevoss y Narendra a presentar una demanda contra Zuckerberg en septiembre de 2004, alegando que les robó el código y la idea de Facebook. El proceso judicial duró hasta 2008, cuando los demandantes recibieron una indemnización.

Sin embargo, los gemelos, ante el vertiginoso ascenso de la valoración de Facebook, acudieron de nuevo a los tribunales para reclamar un importe superior. En 2011, perdieron definitivamente la batalla judicial contra Zuckerberg. El juez reflejó en la sentencia que los hermanos pretendían “ganar en litigios lo que fueron incapaces de conseguir en el mercado”.

Los ‘Me gusta’ que cambiaron la historia

En 2009 se introdujo el botón ‘Me gusta’, que rápidamente se convirtió en una de las funciones más emblemáticas del sitio y cambió Internet para siempre.

Una de las claves de Facebook es que podía ser una extensión de la vida real: mientras otras plataformas como MySpace ganaron popularidad al permitir a los usuarios crear perfiles y conocer gente nueva, la prioridad de Facebook fue expandir las redes a través de conocidos, de gente de tu día a día o, también, gente que hace mucho que no ves con la que quieres reconectar. Y en esto los ‘Me gusta’ fueron claves para mostrar la cercanía de un espacio así.

Sin embargo, aunque ese botón fue marca de Facebook casi desde el principio, se necesitaron siete años más para que se implementaran las ‘reacciones’, lo que significó que por fin ya no teníamos que dar un ‘me gusta’ a las tristes noticias de un amigo.

Se utilizaron más de 300.000 millones de reacciones en el año siguiente al lanzamiento de la función.

El mayor escándalo de Facebook

En marzo de 2018 tuvo lugar uno de los momentos más difíciles para la compañía. Facebook anunció que suspendía una empresa de datos llamada Strategic Communication Laboratories (SCL) y su filial Cambridge Analytica, que proporcionó a la campaña presidencial de Donald Trump servicios digitales de extensión a los votantes.

En un comunicado, el vicepresidente y asesor general adjunto de la red social dice que Cambridge Analytica recopiló datos de los usuarios a través de una aplicación de terceros, violando las políticas de la compañía que protegen la información de las personas.

Los datos fueron recopilados por Aleksandr Kogan, un profesor de psicología ruso-estadounidense que creó una aplicación dentro de Facebook y consiguió que alrededor de 270.000 voluntarios realizaran un cuestionario de personalidad. Los voluntarios dieron su consentimiento para compartir información de sus perfiles con Kogan con fines académicos. Luego, Kogan entregó los datos a Cambridge Analytica.

Cuando Facebook se enteró de la infracción en 2015, la empresa eliminó la aplicación y pidió a Cambridge Analytica que certificara que había eliminado los datos recopilados.

Una investigación conjunta de ‘The New York Times’ y ‘The Observer’ de Londres revelaron que Cambridge Analytica obtuvo datos de 50 millones de usuarios estadounidenses de Facebook a través de la aplicación de Kogan.

Cambridge Analytica cubrió los gastos de creación de la aplicación y utilizó la información para crear publicidad política dirigida a Trump, según la investigación.

Durante una entrevista en CNN, Zuckerberg dijo lamentar mucho lo que había sucedido. Reconocía que Facebook cometió errores y debería haber respondido de manera más contundente para proteger los datos de los usuarios.

Este no ha sido el único revés que ha vivido Zuckerberg. De hecho, para el último no tenemos que irnos muy lejos: el 31 de enero de este 2024, durante una audiencia en el Senado sobre los riesgos que representan los productos de las redes sociales para los jóvenes, Zuckerberg se disculpó entre abucheos con las familias de la audiencia que afirmaban que sus hijos han sido perjudicados por las redes sociales.

El cambio de Facebook a Meta

En abril de 2012, Facebook adquirió la plataforma de redes sociales centrada en fotografías Instagram por alrededor de mil millones de dólares. En 2014, la compañía se hizo con WhatsApp por 22.000 millones de dólares.

Desde su fundación en 2004, Facebook ha experimentado muchas controversias y cambios, incluido un cambio de marca importante y un cambio de nombre en 2021. La empresa matriz de la plataforma, Facebook Inc., se convirtió en Meta Platforms, y la red social del mismo nombre ahora es parte de la familia de aplicaciones de Meta, junto con WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.

Esta medida fue empleada de manera similar por Alphabet, antes simplemente Google, para ampliar el alcance de sus operaciones.

Pero hacer un conglomerado de sus empresas no fue la única razón. Al crear y cambiar el nombre de su empresa matriz a Meta, Zuckerberg declaró que ya no se centraba en las redes sociales, sino en la construcción del metaverso.

El fundador de Facebook se comprometió a invertir miles de millones de dólares en el proyecto, cuyo objetivo era convertir a Meta en el líder de la industria en lo que Zuckerberg dijo que creía que sería la próxima versión de Internet.

Más de dos años después, todavía hay pocas señales de que el metaverso se convierta en el Internet principal para el público en general.

La rivalidad con TikTok

Facebook también ha enfrentado una intensa presión desde dentro de la industriade las redes sociales, a medida que surgieron nuevos actores que intentaron competir con la plataforma por la atención de los usuarios.

El rival más notable y actual en ese sentido ha sido TikTok, que ha ganado usuarios, particularmente entre la generación más joven y ha desafiado el estatus de Facebook como fuente de noticias en línea para algunos.

A principios de 2022, cuando Facebook informó una caída en su número de usuarios activos diarios por primera vez en su historia, Zuckerberg reconoció públicamente la competencia de empresas como TikTok y admitió que Facebook estaba en una batalla por la atención de la gente.

Con esto en mente, Meta introdujo en Instagram su función de vídeo de formato corto similar a TikTok, llamada Reels, en un esfuerzo por enfrentarse a la plataforma china en su propio juego.

Facebook en España

Facebook llegó a España en 2006 y te sorprenderá saber que es la red social más utilizada en nuestro país.

Según GfK DAM, Facebook es la plataforma más utilizada por la población española, con más de 33 millones de usuarios únicos mensuales que le dedican una media de 9 horas y 13 minutos al mes. Además, con relación a su uso diario, se observa que más de 20 millones de personas acceden a ella cada día.

A pesar de que Facebook es una red social utilizada indistintamente por hombres y mujeres, son ellas las que tienen ligeramente más presencia, siendo casi 17 millones de féminas las que acceden de forma mensual a la herramienta, frente a los más de 16 millones de hombres los que se conectan cada mes. Estos datos también son así proporcionalmente en España.

En lo que se refiere al tiempo dedicado, las mujeres invierten algo más de tiempo al mes: una media de 9 horas y 21 minutos por usuaria, frente a las 9 horas y 4 minutos que emplean los hombres.

Además, es una red ‘de mayores’: no es de extrañar que, tras cumplir 20 años y al tratarse de una plataforma madura, el uso de Facebook esté más extendido entre las edades adultas. De este modo, y atendiendo a las edades de uso, destacan los siguientes índices en estas franjas de edad: 35-44 años (88%), 45-54 años (90%) y 55-64 años (89%).

Llama especialmente la atención la elevada presencia del segmento más senior, los mayores de 65 años, del cual más del 83% accede a Facebook cada mes, lo que se traduce en más de 4,7 millones mensuales. Asimismo, son los que más tiempo dedican a esta plataforma, alcanzando las 11 horas y 43 min cada mes, por persona.

Facebook ha logrado reclutar a 3.000 millones de humanos

En el mundo somos más de 7.500 millones de personas. Aproximadamente mil millones de todos ellas viven en lo que Naciones Unidas denomina ‘países menos adelantados’ (PMA) y se estima que hay 2.000 millones de niños en el mundo entre las edades de cero a 14 años.

Tal vez todos estos números dichos así no tengan sentido. Pero la cosa cambia si te digo que Facebook, la red social creada por Mark Zuckerberg hace casi 20 años, ha superado los 3.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose así en la plataforma en la más popular del mundo.

No solo eso: se podría decir que prácticamente cada humano que pisa la Tierra que es mayor de 14 años —Facebook exige tener al menos 13 para crear una cuenta— y tiene acceso a Internet está registrado en la red social de Zuckerberg.

Puede que TikTok acapare toda la atención, pero, a pesar de la disminución de la popularidad de la aplicación entre el grupo demográfico juvenil, Facebook sigue siendo la plataforma social más utilizada en el mundo... con diferencia.

Según SimilarWeb, Facebook ocupa el tercer lugar en el mundo, detrás de Google (número 1) y YouTube (número 2).

Los estadísticos proyectan que el alcance de Facebook seguirá creciendo en los próximos años y, para 2027, podría llegar al 75,79% de las personas en todo el mundo.

Facebook genera 4 petabyes (4.000.000.000.000.000 de bytes) nuevos de datos y ejecuta 600.000 consultas por día.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.