Los 'Me gusta' de Facebook cumplen 14 años: así nació una idea que nos cambió para siempre

Es complicado imaginarse actualmente una red social sin el botón de 'Me gusta'. Sin embargo, no es una norma que todas las aplicaciones tengan que tenerla y, de hecho, Facebook aplicó esta función cinco años después de su creación: en concreto, el 9 de febrero de 2009, por lo que hoy se cumplen 14 años.

Los usuarios de la aplicación hoy en día pueden dar también a 'Me encanta', 'Me importa', 'Me divierte', 'Me asombra', 'Me entristece' y 'Me enfada', opciones que la compañía de Mark Zuckerberg introdujo en 2020.

Sin embargo, en un inicio, el botón de 'Me gusta' era la única opción y les permitía valorar si el contenido de otra persona era de su agrado.

Para presentar la novedad del botón del 'Like', el perfil de la compañía puso de ejemplo de las fotos de la boda de un amigo, de un artículo sobre la transición en curso del presidente Obama de EE. UU. y las actualizaciones de estado de un amigo que viaja a la India. Según explicaban, la herramienta permitiría comunicarle de forma sencilla a los contactos lo que les gustaba.

"Esto es similar a cómo podría calificar un restaurante en un sitio de reseñas -así lo comparaban en el post-. Si vas al restaurante y lo pasas muy bien, quizás quieras calificarlo con 5 estrellas".

Los 'Me gusta' de Facebook fueron toda una revolución. Y es que puede que ahora, debido a los últimos escándalos y la cada vez peor reputación de esta red social y su CEO, Mark Zuckerberg, te cueste creerlo, pero la actual Meta tuvo durante algún tiempo una casi hegemonía mundial en lo que a relaciones virtuales se refiere.

Hablamos de una plataforma con cerca de 2.900 millones de usuarios y eso la convierte aún en la red social más grande del planeta. Pero la compañía ha ido perdiendo fans en un goteo constante durante los últimos años y sus likes huyen poco a poco a otros mundos virtuales, los nuevos Facebook de hoy en día.

