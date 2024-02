Las polémicas palabras de Zuckerberg levantan dudas: ¿qué funciones tiene Facebook para proteger a los menores?

Meta está envuelta en un juicio en Estados Unidos por las malas prácticas que cometió en el pasado que exponía a los menores a contenido dañino de sus redes sociales. El senador republicano Lindsey Graham ha acusado esta semana a al CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, de tener "las manos manchadas de sangre" por sus "productos peligrosos que están destruyendo vidas y amenazando la propia democracia".

Zuckerberg se ha defendido asegurando que no existe ninguna prueba científica que relacione el uso de las redes sociales con una peor salud mental. Sin embargo, el empresario ha pedido perdón a las familias con hijos que han sido víctimas de abuso sexual por culpa de Internet.

Como se suele decir, "los actos valen más que las palabras" y el perdón de Zuckerberg viene amparado por varias funciones que Meta ha ido lanzando en los últimos años en sus redes sociales. Son herramientas que tienen el objetivo de controlar el tiempo que sus consumidores pasan frente a las pantallas y evitar la adicción al móvil, especialmente para los menores de edad que son más vulnerables.

Las implementaciones más recientes que Meta ha lanzado tienen el objetivo de que los adolescentes hagan un uso responsable de plataformas como Facebook, Messenger o Instagram. En este artículo, resumiremos todo lo que los desarrolladores han sacado en el último año para que el problema que ha llevado a la firma tech a juicio no se vuelva a repetir.

Quiet Mode (Modo silencio)

El modo silencioso de Instagram se encarga de desactivar las notificaciones en el móvil. De este modo, si alguien envía al usuario un mensaje directo (MD) con esta función activada, recibirá una respuesta automática que le avisa de que no va a recibir el aviso.

Esta funcionalidad es bastante efectiva para aquellos que quieren tomarse un tiempo de descanso de las redes sociales. Gracias a ella, muchos internautas pueden estudiar sin distracciones y les resulta más sencillo dejar el móvil para irse a dormir.

Para activarla, los usuarios deben dirigirse a su perfil y clican en las tres rayas horizontales que aparecen en la esquina superior derecha. Después, pulsar en 'Configuración y privacidad' > 'Notificaciones' > 'Modo silencioso'.

El Modo Silencioso manda mensajes automáticos si envían DM en los momentos en los que esté activado. Meta

Take a break (Tomarse un descanso)

Como un intento de proteger a los jóvenes de los peligros en redes sociales, Meta sacó el año pasado 'Take a break'. Esta herramienta permitía que los padres o tutores legales de un menor supervisasen mejor el tiempo que pasaban en sus apps.

Desde 'Configuración y privacidad', hay una sección denominada 'Tiempo transcurrido'. Al entrar en ella y seleccionar la opción 'Límite de tiempo diario', los adultos pueden programar un límite de 15 minutos a dos horas al día. Una vez pase ese periodo de tiempo, Instagram recomienda tomarse un descanso.

Consejos para gestionar el tiempo

La compañía estadounidense comentó que iban a sacar una nueva función que enviaba notificaciones a los adolescentes cuando pasaban 20 minutos en Facebook o Instagram.

En el aviso, la marca aconseja varios planes para que el usuario disfrute de su tiempo desconectado.

Meta no quiere que los menores usen el móvil de noche

Los desarrolladores de Instagram han lanzado una función que sugiere a los menores de edad a cerrar la aplicación si pasan más de 10 minutos viendo 'Reels' o en los DM durante la noche.

Esta notificación se mostrará de forma automática. Es una alternativa a la medida de 'tómate un descanso' para aquellos que no la tienen habilitada, ya que no puede activarse o desactivarse, sino que aparece por defecto.

Limitaciones para DM no deseados

Meta ha limitado los mensajes directos que reciben los adolescentes en sus cuentas de forma predeterminada. En concreto, la empresa comenta que los internautas no podrán enviar DMs a menores de edad que no le sigan en Instagram o que no los tenga agregados como amigos en Facebook.

Además, los desarrolladores de las apps están trabajando en una herramienta que detecte "imágenes no deseadas y potencialmente inapropiadas". Con ella, esperan que los jóvenes no reciban ningún contenido sexual de adultos, incluso si ya están en contacto.

Meta oculta contenido dañino

A mediados de enero de 2024, Meta anunció que comenzaría a ocultar contenido inapropiado en las cuentas de adolescentes de Instagram y Facebook. Dentro de esa categoría, entran las publicaciones que hacían alusión al suicidio, las autolesiones y los trastornos alimentarios.

La empresa ya ponía limitaciones al respecto, sin embargo, estas se van a endurecer y, ahora, no se mostrarán a menores, incluso si una cuenta que sigan lo comparte. "Queremos que los adolescentes tengan experiencias seguras y apropiadas para su edad en nuestras aplicaciones", asegura la firma.

