Estas son las cinco aplicaciones que te ayudan a desengancharte del teléfono móvil

El verano ya llegó, y no es solo una canción, es una realidad. Por fin se acercan las ansiadas vacaciones que tanto necesitamos. Ya sea un retiro para meditar y relajarse o un destino lleno de deportes de aventura y daikiris, en España ya estamos preparados para poner nuestro modo vacaciones en 'ON' e ignorar el móvil durante un tiempo. Sin embargo, nos ponemos a comer y cuando queremos darnos cuenta tenemos el móvil en la mano y no sabemos cómo. Recopilamos una serie de aplicaciones móviles para acabar con la adicción a la tecnología móvil durante los días de vacaciones.

¿Nunca te ha pasado que has tenido que llevar a arreglar el móvil durante un par de días y mientras estás trabajando se te va la mano sola al sitio donde sueles dejar el móvil? Se trata de un acto reflejo, un hábito al que hemos acostumbrado a nuestro cuerpo durante el resto del año y que, ahora, hacemos sin pensar. Por eso, los equipos del mundo de las aplicaciones móviles —conscientes del problema que supone en nuestras vidas esta adicción al teléfono móvil— han creado una serie de herramientas para ayudarnos en nuestro propósito, que además, nuestra familia agradecerá.

Cinco aplicaciones para acabar con la adicción al móvil

¿Es irónico crear una app móvil para acabar con la adicción al móvil? Es lo que hay, es lo mismo que poner los efectos perjudiciales de fumar en un paquete de tabaco.

Lo primero de todo, es ser consciente del problema. Pues bien, de eso trata la primera app del listado. En algunos modelos de móvil es una app que hay que descargar y en otros es una herramienta que lleva integrada el dispositivo: el tiempo de uso del móvil. Dejarnos con la boca abierta al ver las horas del día que pasamos frente a la pantalla, es el primer paso para la desintoxicación.

1. Tiempo de uso del móvil

¿Cuánto tiempo usamos el móvil al día? Getty Images/iStockphoto

En Iphone, suele venir incluido en un widget en el que indica el tiempo de uso del móvil, en general, y de cada aplicación en particular. También existen apps que hacen la misma función como Quality Time, Your Hour o Checky.

2. Bloquear tu dinero en el móvil

Uno de los efectos de la adicción al móvil es el fácil acceso a las compras online. A golpe de clic, podemos comprar lo que queremos, para bien y para mal. Es tan rápido y fácil que el dedo parece no parar hasta que vemos la cuenta corriente y nos echamos las manos a la cabeza. La app Icebox nos ayuda con este problema. Es una extensión de Google Chrome que congela el botón de comprar durante 30 días. Un mes sin comprar, para poder gastarlo en otras cosas durante las vacaciones en familia o, simplemente, para ahorrar ese dinero.

Con esta app, no podremos comprar.

Se pueden congelar aquellas aplicaciones que queramos y estar 'congeladas', no consumirán recursos, no harán nada, se quedarán esperando a que las descongelemos.

3. Estipula un tiempo máximo de uso

La fuerza de voluntad suele ser un factor importante a la hora de dejar cualquier adicción, incluida la adicción al móvil, es por eso que existen apps que estipulan el tiempo máximo y nos recuerdan que lo hemos sobrepasado, si es el caso.

4. Terapia de choque

Algunas veces, hay que ser más extremistas. Si no somos de medias tintas, la app Detox, nos lo pone fácil: bloquea todas las funcionalidades de nuestro teléfono durante el tiempo que indiquemos. Podremos dejar inactivo el móvil hasta un máximo de 11 horas.

"¡Obtenga más tiempo social para su vida, bloquee aplicaciones y notificaciones y pase menos tiempo en el teléfono! AppDetox te ayuda a calmar el uso de tu aplicación móvil y a tomar una desintoxicación digital. Puede establecer sus propias reglas para que sus aplicaciones y notificaciones se desintoxiquen de un uso intensivo y dejen de procrastinar y frotar", mantienen desde la web.

5. Ponte objetivos y premia los logros

Si lo de bloquear el móvil nos parece demasiado, el mundo de las aplicaciones nos ofrece otro sistema: un ser 'vivo' en nuestro móvil. Sería como un Tamagotchi moderno.

Con la app Forest, todo comenzará en un campo vacío cuya vegetación irá en aumento conforme cumplamos las reglas, cada vez estará más bonito. El efecto será el contrario si desobedecemos las reglas y el árbol irá muriendo. Además, cada vez que donamos monedas virtuales con los éxitos producidos en la app, el equipo de Forest, planta árboles reales. Esta app fue nominada a la mejor aplicación de impacto social del 2018 y la mejor aplicación de productividad de selección de los editores de Google Play en el 2018.

La app Forest para acabad con la adicción al móvil. Forest

Si somos más de Star Wars que de documentales de naturaleza, también tenemos la opción de hacerlo con planetas. Tras hacernos un test, la app Space, nos adjudicará un tiempo máximo que si cumplimos nos premiará en su menú principal con un montón de planetas y naves espaciales.

"Space le ayudará a encontrar el equilibrio en su vida móvil TM. Conocido anteriormente como Breakfree y descargado por más de 800.000 personas, Space es la mejor aplicación Android para ayudarle a romper con su adicción al móvil", sostienen desde la web oficical.

