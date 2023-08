China planea restringir el uso de móviles a los menores de 18 a máximo de dos horas al día, ¿se podría llevar a cabo algo así en España?

La adicción al móvil es un problema real que afecta en la actualidad. Solo en España, se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 minutos. Estas cifras son preocupantes y son varios los padres que se animan a limitar el tiempo que sus hijos pasan ensimismados en las pantallas de sus smartphones.

En China, han ido un paso más allá y es el propio gobierno el que ha decidido regular las horas que pasan con el móvil los menores de 18. Una nueva normativa de la Administración del Ciberespacio de China podría exigir a los teléfonos y aplicaciones que estén operativas en el país que desarrollen una sección de 'Modo menores' dividida en cinco intervalos de edad (menores de 3 años, de 3 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16 y de 16 a 18).

Si bien la medida no puede controlar si los más pequeños habilitan el modo apto para su edad en los dispositivos, esta función facilita el control parental de los padres chinos. Dependiendo de los años del menor no podrán pasar más de 40 minutos (menores de 8 años), una hora (entre los 8 y los 16 años) o hasta dos horas (de 16 a 18 años).

Estas restricciones en España serían posibles porque se podría implementar un modo similar de limitación del tiempo que los menores pasan en la red sin ceder los datos de consumo a terceros. Sin embargo, Pablo F. Iglesias, CEO de la consultora de reputación online CyberBrainers, considera que no es viable "porque estaríamos imponiendo limitaciones de uso en una zona del mundo que precisamente se vanagloria de dar libertad absoluta a sus ciudadanos" ni necesaria porque, según opina, "esto debería ser competencia de los padres y no del Estado".

El control parental en España

Que en España no existan los modos menores que China pretende aplicar en sus dispositivos no significa que no exista una forma de controlar el consumo del móvil de los más pequeños. Iglesias presta especial atención a algunas de ellas:

Las herramientas que bloquean el tráfico a según qué tipologías de contenido: son sistemas que limitan el acceso a webs por disponer de contenido de piratería, pornografía o similares.

son sistemas que limitan el acceso a webs por disponer de contenido de piratería, pornografía o similares. Las herramientas que bloquean el acceso a según que programas, webs o aplicaciones: suelen ser servicios de control parental de pago que evitan que los niños entren en apps de ecommerce o las redes sociales cuando les dejamos el móvil.

suelen ser servicios de control parental de pago que evitan que los niños entren en apps de ecommerce o las redes sociales cuando les dejamos el móvil. Las herramientas de las propias redes sociales: los servicios de Google, de TikTok, de Facebook, de Instagram y de muchas apps más tienen su propio control parental que se puede activar para evitar que el pequeño genere adicción.

Iglesias destaca una función disponible en dispositivos Android muy interesante que permite gestionar el tiempo que se pasa con el smartphone. Solo hay que dirigirse a 'Ajustes' y buscar 'Bienestar Digital y Controles Parentales' o un apartado con un nombre similar. Una vez ahí, se debe seleccionar 'Panel de control' y se puede escoger el tiempo que se quiere dedicar a cada aplicación.

Es como una especie de "temporizador" que manda una notificación cuando pasa el tiempo marcado. Cuando eso ocurra, el usuario puede escoger entre continuar usando la aplicación o dejar el móvil a un lado. De este modo, los padres pueden explicarles a sus hijos el funcionamiento y confiar en que harán un uso correcto de los móviles.

El problema de fijar un tiempo de uso específico

Iglesias recalca que, como pasa con cualquier cosa, "el abuso suele ser negativo" y eso no iba a ser menos con el uso del móvil, "sobre todo para un menor, pero también para un adulto". Según el experto, "tan malo es pasarse cuatro horas 'perdidas' delante de una pantalla como negarle al menor el que adquiera las competencias digitales necesarias para que el día de mañana, cuando tenga que usar esa herramienta, esté en desventaja frente al resto".

Como dice el profesional de CyberBrainers, "no hay un número mágico y global entre lo que es un uso correcto y un abuso", por lo que el límite de China según la edad podría no ser la solución. Hay casos en los que un adolescente puede estar usando el móvil para hacer algún trabajo de la escuela o viendo un vídeo educativo o, sí, socializando con sus amigos (lo que también es importante para su aprendizaje vital), por lo que una hora podría no ser siempre suficiente.

El experto compara el poner un límite concreto diario con los 10.000 pasos al día que se aconseja caminar para gozar de una buena salud. "Hay estudios que aseguran que [andar 10.000 pasos diariamente] es contraproducente", explica. Pasa lo mismo con los dos litros de agua diarios, todo depende de la constitución de la persona, el ejercicio que haga o incluso de si hace mucho calor o poco.

Según detalla Iglesias para 20Bits, lo ideal es recomendar un tiempo de uso en vez de plantear dicho tiempo como el indicado, como si se tratase de un "número mágico".

