Gisela confiesa lo complicado que está siendo su embarazo: "Nos hacemos las fuertes muchas veces"

Después de más de cinco años buscando quedarse embarazada y de muchos obstáculos, la cantante Gisela está a dos meses de ver la carita de su primer bebé. Pero la que fue concursante de la primera edición de OT ha asegurado que no se encuentra del todo bien, lo que le está complicando el proceso.

El pasado mes de diciembre, la artista tuvo que ser ingresada por un cólico nefrítico y unas piedras en el riñón. Ante la imposibilidad de operarla, debido a su estado de gestación, tuvieron que ponerle un catéter que diariamente le está causando muchas molestias.

Para la revista Semana, Gisela ha expresado que se encuentra "regular". "Nos hacemos las fuertes muchas veces", ha declarado, pero ha añadido que continúa con "problemas por la piedra" y que el hecho de tener que llevar un catéter le impide estar del todo bien.

La cantante ha asegurado que tendrá que llevarlo hasta que finalice el embarazo "para evitar tener otro cólico", y ha explicado que no ha habido otra forma de eliminar la piedra con otro método. "Se me quedó atascada y no me la pueden destruir ni quitar, porque me tendrían que radiar y no se puede radiar a un bebé en formación", ha comentado a la revista.

Ha asegurado que sigue sintiendo dolor, pero no por el cólico, sino por el catéter, que roza con la vejiga y le produce hemorragias. "No se lo deseo a nadie, es superdoloroso", ha añadido, y ha expresado que los médicos le han pedido que "aguante todo lo que pueda, pero un dolor extremo también podría provocar un parto prematuro".

Aun así, Gisela ha asegurado que se encuentra "entre el infierno y el deseo máximo". Todavía no conocen el sexo del bebé, pero la artista ha declarado que, tanto a su marido como a ella es algo que no les preocupa y por lo que no tienen preferencia.