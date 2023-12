Tras ser ingresada el pasado fin de semana de urgencia por un cólico nefrítico, durante su embarazo de riesgo, Gisela ha recibido el alta este miércoles y ha asegurado que tuvo tanto dolor que casi perdió el conocimiento.

La cantante de 44 años, acompañada de su pareja, José Ángel Ortega, atendió a Europa Press a su salida del Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. "Estoy agotada. Han sido unos días muy duros y muy intensos física y emocionalmente, sobre todo por el miedo de lo que le pudiera pasar al bollito, como yo digo", dijo, en referencia a su bebé.

"En principio, lo que me han hecho tiene que aguantar hasta el final del embarazo e iremos viendo día a día", comentó. "El pronóstico tampoco era muy claro. No me podían medicar como una persona que tiene un cólico nefrítico normal, que te ponen opioides, morfina... Yo tuve que pasarlo con una medicación más suave".

"Una infección en el riñón es muy peligrosa a nivel vital, puedo morirme yo, el bebé y ser un cuadro fatal, y lo que se quería evitar era eso", explicó la artista. "Nunca había sentido un dolor así en la vida, jamás. Es un dolor tan agudo que pierdes casi el conocimiento. Entras en shock, convulsionas, es un dolor inhumano".

"El dolor era bastante más incontrolable. He pasado tres días que no se los deseo a nadie", aseguró y habló del tratamiento que le han puesto: "Estamos en proceso de adaptación. Es algo que me va a permitir que todo vaya para delante, pero tiene también alguna contraindicación. Es un poco molesto, pero no me importa, lo que me importa es que el bebé y yo podamos llegar lo más lejos posible en el embarazo".

"Puedo hacer vida normal, sin excesos. Puedo cantar, puedo subirme a un escenario, pero todo esto va a ser día a día, porque esto es nuevo y no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar", sostuvo. "Tengo a mi chico, tengo a mis perros, tengo a mi familia, pero él es el que está ahí conmigo mano a mano".