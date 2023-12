Gisela ingresa de urgencia en el hospital en pleno embarazo

Gisela, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha sido ingresada de urgencia en el hospital, estando embarazada de su primer hijo junto a su pareja, José Ángel Ortega. La cantante, de 44 años, ha compartido la noticia con sus seguidores en redes sociales.

Conocida por sus actuaciones en la primera edición de OT, Gisela anunció su embarazo el pasado noviembre, revelando que ya llevaba cinco años intentando concebir. No obstante, a pesar de la alegría que sintió al lograrlo, el embarazo ha sido catalogado como de riesgo.

Antes del ingreso, la artista había confesado sentirse mal debido a un problema en el riñón. "Yo tengo un día regular tirando a mal. No me encuentro muy bien y tengo un problemita en el riñón, una piedra, y me está dando problemas. Solo faltaba esto", había señalado en historias compartidos en Instagram.

"Estoy cansada de no poder tener una semanita tranquila, sin que pase un susto o un sobresalto, y las hormonas pues no ayudan tampoco", continuaba con ojos llorosos, explicando que ya había ido al médico, aunque las complicaciones la llevaron a ser ingresada de urgencia.

Durante la noche, la cantante tuvo que volver a acudir al hospital, donde finalmente ha sido ingresada. "Aquí me están medicando y cuidando, mañana me dan las pruebas", ha compartido al agradecer todos los mensajes de ánimo y el cariño.

Este ingreso se suma a las dificultades que ha enfrentado Gisela durante el proceso de embarazo, incluyendo la decisión de no saber el sexo del bebé para no encariñarse demasiado y las preocupaciones sobre el desarrollo del embarazo.