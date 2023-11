Del vestido 'Spice girl' de Chenoa a las transparencias de Aitana: los looks más icónicos de la historia de Operación Triunfo

Es oficial: después de 2 años, Operación Triunfo vuelve a nuestras vidas gracias a Amazon Prime, que nos traerá una nueva edición llena de sorpresas, emoción, alguna que otra lágrima y looks que pasarán a la historia de España. Además de las canciones y algún que otro romance, los estilismos de los concursantes durante las actuaciones es de los mayores atractivos del programa que, a lo largo de los años, nos ha dejado 'outfits' icónicos.

Desde Chenoa a lo 'Spice Girl' con un look totalmente noventero cantando Lady Marmalade a las transparencias de Aitana mientras perreaba hasta el suelo cantando Lo malo junto a Ana Guerra, conjuntos que simplemente van a estar siempre en nuestra memoria.

1. Chenoa como Victoria Beckham

Chenoa, Verónica Romero y Gisela cantando 'Lady Marmalade' RTVE

La primera edición de Operación Triunfo tendrá siempre un hueco especial en nuestro corazón, al igual que la actuación de Lady Marmalade, en la que Chenoa cantó la parte de Christina Aguilera. Para este momento histórico de la televisión, la mallorquina lució un estilismo muy a lo 'Spice girl pija', con un vestido negro de escote infinito, medias de rejilla, y el 'choker' que casi siempre acompañaría a todos sus looks.

2. Rosa y su 'total look black'

Rosa y OT cantando en Eurovisión 'Europe's living a celebration' RTVE

Rosa abrió la veda para seleccionar a los 'triunfitos' y llevarlos a Eurovisión para representar a España en el festival. La granadina, que fue muy criticada por su físico durante la edición, llevó un 'total look' negro de manga larga y pantalones, a diferencia de sus compañeras, que lucieron tops y faldas de efecto piel sobre el escenario.

3. El vestido de flores de Chenoa

Chenoa y David Bisbal cantando 'Escondidos' RTVE

La relación más mediática, tanto de los implicados como del programa, fue la de Chenoa y David Bisbal que, mientras trataban de llevar lo suyo en secreto dentro de la academia, todos suspiraban fuera por su historia de amor. Una de las actuaciones más románticas de ambos fue cuando interpretaron Escondidos, dándonos el icónico look de la cantante (obviando el chándal gris de la ruptura): un vestido de gasa negro con escote 'halter' y estampado de flores rojas. Todo un 'hit' de los 2000.

4. Beth y sus rastas

Beth interpretando 'Torn' en la primera gala RTVE

Saltamos a la segunda edición para rescatar el look con el que conocimos a Beth, un abrigo de estilo hippy con 'crop top' y vaqueros. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su estilismo fueron sus rastas, que debutaron en la televisión con un recogido que seguimos recordando a día de hoy.

5. La Edurne más 'vaquera'

Edurne cantando 'This boots are made for walking' Telecinco

La siguiente 'it girl' de Operación Triunfo no llegó hasta la cuarta edición con Edurne. La madrileña se subió al escenario con una microfalda vaquera, top de encaje transparente que dejaba la tripa al aire y un gorro de 'cowboy', creando un look a lo Bar Coyote que todavía se recuerda a día de hoy.

6. Soraya Arnelas y su look de 'Cabaret'

Soraya Arnelas cantando 'Mein Herr' en OT Operación Triunfo

Todos recuerdan el 'poyeya' de Soraya en el programa, sin embargo, para nosotros su momento icónico fue la actuación de Mein Herr, de Cabaret, con un look a los años 30 en el que recogieron su melena rubia y la vistieron con un sexy conjunto de pantalones de traje y chaleco (que podríamos llevar perfectamente hoy), combinado con unos guantes de ópera y, al menos, una docena de collares de perlas a diferentes alturas.

7. Natalia Lacunza y Alba Reche

Natalia Lacunza y Alba Reche cantando 'Toxic' en OT Operación Triunfo

El 2018 nos regaló Toxic, de Britney Spears e interpretada por Natalia Lacunza y Alba Reche, ambas con looks que subieron inmediatamente la temperatura. Las dos subieron al escenario con looks muy urbanos que mezclaban el chándal con corsés y 'bralettes' en un rojo encendido.

8. Los primeros pasos de Aitana

Aitana cantando 'Issues' Operación Triunfo

Aitana se ha convertido en nuestra extriunfita favorita gracias a un Instagram lleno con looks tendencia. Sin embargo, sus orígenes eran muy distintos, con estilismos que nos llevan al 2010. En una de sus primeras apariciones en el programa, la cantante llevó un 'bandage dress' rojo con detalles acorsetados.

9. Amaia con el vestido más romántico

Amaia y Alfred cantando 'Tu canción' Operación Triunfo

Amaia y Alfred fueron los David Bisbal y Chenoa del nuevo Operación Triunfo, aunque con un noviazgo que apenas duró fuera de la academia. Sin embargo, esta relación hizo posible Tu canción, el tema con el que ambos representaron a España en Eurovisión 2018. En la gala de OT en la que seleccionaron a los elegidos, la de Pamplona apareció con un elegante y favorecedor vestido de lentejuelas azules y escote 'halter' que dejaba al descubierto parte de su espalda.

10. Ana Guerra y Lola Índigo

Ana Guerra y Mimi cantando 'Lady Marmalade' Operación Triunfo

Lola Índigo fue la primera expulsada de su edición, sin embargo, es de las que más éxito han seguido teniendo durante estos últimos años. Aunque su primera actuación no fue memorable, la madrileña volvió para el especial de Navidad en el que cantó Lady Marmalade junto a Ana Guerra, Verónica Romero y Gisela.

En esta ocasión fue Ana quien cantó el mítico verso de Christina Aguilera, y lo hizo con un body transparente con detalles dorados y falda de plumas. Mimi, por su parte, se encargó de la parte de P!nk en la canción original, llevando unos manguitos rojos con cadenas doradas sobre un sujetador negro 'balconette', que combinó con 'shorts' a tono y botas hasta la rodilla.

11. Las transparencias de Aitana

Aitana cantando 'Lo malo' Operación Triunfo

Aunque Lo malo de Aitana y Ana Guerra era la favorita, finalmente la que acabó yendo a Eurovisión fue Tu canción de Alfred y Amaia. Sin embargo, eso no quita que la actuación fuera memorable. Para la gala en la que elegían el tema ganador, Aitana apostó por las transparencias en un top de tul decorado con estrellas y su sujetador negro de triángulo, que marcó el comienzo de una carrera meteórica para la catalana.

