Gisela se sincera sobre lo "duro" que se le está haciendo el embarazado por una "sonda" que lleva

Gisela está atravesando uno de los momentos más especiales de su vida tras quedarse embarazada. Después de un largo camino de cinco años y numerosas dificultades, la cantante está a la espera de su primer hijo. No obstante, el proceso hasta llegar aquí no ha sido precisamente un camino de rosas.

La triunfita primero sufrió un desprendimiento del saco gestacional y después tuvo que ser ingresada en el hospital por una piedra en el riñón. Esta operación fue dolorosa y complicada, ya que además, tal y como ella misma desveló a sus seguidores, los médicos tenían que recetarle medicamentos distintos a los de otros pacientes al estar embarazada.

Ahora, la artista ha contado a los micrófonos de Europa Press que lleva un catéter como consecuencia de esta operación: "Consiguieron que la piedra volviera al riñón porque no salía, se quedó atascada y entonces llevo una sonda, un catéter, que lo tengo que llevar hasta el final del embarazo y eso la verdad es que está siendo bastante duro".

Por ello, Gisela ha asegurado que se le está "haciendo eterno, o sea, eterno. Es bastante incapacitante. Parece que es una tontería llevar ahí un catéter, pero es muy doloroso y molesto".

De hecho, esta es una situación complicada que tendrá que ser analizada por el equipo médico para ver qué solución establecen: "Tengo que ver qué plan hacemos, porque no es tan sencillo, depende cómo sea el parto, si es cesárea, si es natural, que eso todavía no se sabe. Pues tengo que hablar con todo el equipo médico a ver cómo podemos un poco llevarlo todo de la mano".

La triunfita aún no sabe cuál es el sexo del bebé, aunque ya tiene ganas de conocerlo: "No, voy a aguantar poco, también te lo digo, ya creo que está llegando mi límite de paciencia, pero de momento seguiremos en la incógnita".

Por último, entre los planes de Gisela cuando ya sea madre está el de no parar: "Mi pretensión es no parar mucho, es ser una mamá canguro, una mochila y a la carretera, como siempre he hecho, porque a mí eso también me ayuda a estar bien mentalmente, y para mí es salud mental trabajar".