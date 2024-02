J.M. Magano, la visión de un fotógrafo con discapacidad visual: "Cuando algo te apasiona, nada te impide realizarlo"

Desde que tiene recuerdos, a José Manuel Magano siempre le ha gustado plasmar lo que veía en un papel. Al principio lo hacía a través del dibujo, y más tarde, a través de la fotografía, una pasión a la que ha dedicado toda su vida. Cuando, a partir de 2019, diversos problemas de visión le arrebataron casi toda la vista, decidió que no iba a dejar de hacer fotos, sino que iba a reinventar su fotografía, adaptarla, según él mismo explica, a su ‘nueva visión’.

Fruto de este cambio de mirada, han surgido fotografías tan espectaculares e intimistas como las de ‘Mucho por ver’, una exposición que se puede visitar hasta el 23 de marzo en el Museo Tiflológico de la ONCE.

Acaba de inaugurar en el Museo Tiflológico de la ONCE la exposición ‘Mucho por ver’. ¿Qué vamos a encontrar en ella?Yo siempre he hecho fotos, y en 2019, cuando prácticamente pierdo toda la visión y me queda un resto muy pequeño, me planteo ‘Y ahora, ¿qué? ¿Voy a poder seguir haciendo fotos?’, pero me di cuenta de que con el bagaje que tenía, podía hacer fotografías hasta con los ojos cerrados, así que ¿por qué no seguir haciéndolas con mi nueva visión?

Desde entonces lo que hago son fotografías de mis recuerdos, de sitios que yo ya conocía, sitios que están en mi memoria, así que son fotografías desde mi interior… Voy a sitios en los que ya he estado y hago la fotografía del sitio que yo tenía en mi memoria, y lo fotografío como más o menos lo veo ahora. Todas las fotos están hechas con proceso antiguos, los clásicos, los inicios de la fotografía… que es lo que a mí me gusta.

¿Por qué ‘Mucho por ver’?Porque creo que no siempre vemos con los ojos. Los ojos son una herramienta para ver, pero no son la herramienta con la que realmente miramos, miramos mucho con el corazón. Por eso creo que aún me queda mucho por ver, aunque sea con la poca visión que me queda, con la visión que tengo ahora.



¿Cuándo empezó su relación con la fotografía?Yo llevo toda la vida haciendo fotos de manera muy profesional, exponiendo donde me seleccionan, he expuesto en varios sitios del mundo, en España… pero ‘comía’ de otra cosa. Siempre ha sido mi pasión, pero vivía por la fotografía, no de la fotografía. No todo el mundo tiene la suerte de vivir de lo que le apasiona, y ese era mi caso. Tienes un trabajo del que vives, del que comes, con el que pagas la hipoteca… pero necesitas esa otra cosa, ese otro hobby que, de alguna manera, no te permite vivir, pero te da la vida.

Mi relación con ella empezó con 3 o 4 años, pero dibujando, pintando todo lo que veía… Según me fui haciendo mayor, conocí la fotografía y me di cuenta de que podía hacer cosas parecidas a la pintura con una cámara de fotos. Por eso a mí me hubiera gustado estudiar Bellas Artes, pero bueno, en la época en que yo era jovencillo me decían que me moriría de hambre, por eso estudié un FP de electricidad, jajaja.



¿Siempre ha tenido discapacidad visual?

Yo soy miope magno, con lo cual mi pérdida de visión ha sido paulatina, hasta que en 2019 perdí mucho de golpe. Con 29 años tuve mi primer desprendimiento, y a raíz de ahí, he tenido muchas operaciones por desprendimientos, me han tenido que quitar el los vítreos, me han tenido que dar muchas veces láser porque la retina se rompía, también tengo degeneración macular… Hasta el 2012 era capaz de conducir, y hasta el 2019 tenía una vida más o menos como tenía el resto. A partir ahí ya es cuando realmente noté la falta de visión. Ahora mismo tengo un resto visual en el ojo derecho de un 1 y en el ojo izquierdo de un 3. En el derecho, como tengo la degeneración macular muy avanzada y una membrana miópica, por el centro del ojo no veo nada y encima se me deforman las imágenes.



Hasta 2019 sus fotografías eran entonces más clásicas…Sí, porque hasta 2019, sobre todo con un ojo, a pesar de tener 36 dioptrías y de no tener un campo visual amplio, tenía una nitidez muy buena en el centro del ojo, pero cuando se me hizo el agujero macular, se acabó. De hecho, hasta entonces yo nunca me había planteado hacer fotos desenfocadas o fuera de foco.

El cambio fue brusco, porque, aunque antes tenía dificultades para ver, a partir de ese momento fue cuando tuve que cambiar mi fotografía, adaptarla a mi nueva visión, igual que ha adaptado mi vida mi nueva visión. Por eso, en mi nueva visión, en mi nueva fotografía, ya no me preocupa tanto el foco, ahora me interesan más otras cosas, generar sensaciones, no generar un impacto visual, sino otro impacto, un impacto distinto, en el corazón y no en el ojo.



¿Cómo es su proceso de elaborar fotografías?Yo llevo muchos años escuchando a muchos críticos decir que lo importante es la imagen final, da igual el camino y como llegues, que no importa la técnica, sino la imagen final, pero esta exposición es la prueba de que eso es mentira. La técnica es parte de la imagen final, y yo manejo mucho la técnica desde hace muchos años, por eso no me hace falta ver.

Si tú controlas mucho la técnica, con un resquicio de visión, puedes hacer fotografías. Lo único que necesito es que me acompañen al sitio al que voy a hacer la foto. Allí pregunto qué tal está el día, qué luz hay, qué se ve, qué no… coloco mi cámara y hago la foto. Después hay una persona que me echa una mano en la parte de la elaboración…, pero lo único que yo necesito es técnica y sentimiento, porque hay mucha gente que ve y no es capaz de hacer fotos.



¿Cómo diría que son sus fotos? ¿Cómo las describiría?Yo intento presentar lo que yo veo. Posiblemente yo no vea tanto como se ve en las fotos, porque yo realmente las fotos no logro verlas cuando están acabadas, hay una persona me dice lo que he sacado en la foto. Yo lo que intento es que la gente se dé cuenta de que en la fotografía no todo es nitidez, de que puede haber fotografías fuera de foco y que esa es la realidad de otras personas. Quiero que se metan en esa realidad, que se pongan en la situación de los que casi no vemos o de los que ven muy mal, de ese miope que si se quita las gafas lo ve todo fuera de foco. Eso es lo que pretendo con mis fotografías…



Asegura que se puede perder la vista, pero no la mirada…Sí, porque ver, ve casi todo el mundo, pero hay que mirar las cosas que se ven, hay que fijar la atención, no la vista. Miramos con atención, pero ver, vemos mecánicamente. Yo antes, como persona que veía, me creía eso de que ‘una imagen vale más que mil palabras’, pero ahora difiero, porque no siempre la imagen es la realidad, mis fotos no son la realidad que había cuando yo las tomé, sino que las manipulo para que generen otra realidad, mi realidad. La mirada es la intención que tenemos, y podemos tener la intención con el oído, con el tacto, con el gusto… Es otra forma de mirar.



También que no fotografía imágenes, sino sensaciones…Sí, porque cuando tengo la sensación es cuando hago la foto, si yo no siento algo, no la hago, y me imagino que a todos los fotógrafos que se dediquen a la fotografía artística les pasará lo mismo. Yo no retrato, no fotografío realidades, ni hago una foto en lo que realmente se ve o vería cualquiera, sino que intento generar la sensación que yo tengo e intento trasladársela a los demás, aunque ellos tengan otras sensaciones distintas o las hagan suyas, que por eso no las titulo.



JM Magano, junto a una de sus fotografías. José González | SGC

Después de esta exposición, ¿cuáles son sus próximos planes, su próximo destino?Ahora que estoy más relajado después de inaugurar la exposición, estoy dándoles vueltas a otros proyectos nuevos, quiero presentarme a festivales, sobre todo internacionales, porque en España no se valora mucha la fotografía, casi no se la considera ni arte y las pocas galerías que hay están copadas por grandes de la fotografía. Para exponer o mover mi obra, tengo moverme un poco internacionalmente, a Estados Unidos, Inglaterra… que son mucho más abiertos a ver el porfolio, o a países como Polonia o Hungría, donde valoran más este tipo de fotografía.