Los artistas con discapacidad piden no perder sus pensiones si venden su arte: "El estatuto del artista no nos contempla"

Llorenç es pintor y tiene una pensión contributiva por una lesión tras sufrir un accidente de moto. Su pensión no le da para vivir. Le ayudan económicamente sus hijas. Como pintor vende sus obras sin facturas ni declaraciones por miedo a perder su pensión. De hecho, prefiere regalar sus cuadros, aunque reivindica que merece que se valore su arte. Su deseo es seguir pintando, es lo que más le gusta hacer en la vida aunque no pueda vender sus obras abiertamente y no pueda dejar de ser una carga para sus hijas.

Llorenç no tiene apellido en este artículo porque teme perder su pensión. Él forma parte del colectivo Artistas Diversos, una organización que nació para dar visibilidad y fomentar la inclusión social y profesional de artistas con discapacidad. Myrtha Casanova es la fundadora y presidenta de la organización.

En Artistas Diversos aceptan a todos los artistas con independencia del tipo de arte que hagan, de la discapacidad que tengan y del lugar del mundo donde vivan. Al final “el arte es una profesión y lo que buscamos es su desarrollo profesional”, defiende Myrtha.

El desarrollo profesional es complicado. Por un lado la profesión de artista no suele estar vinculada a una nónima o sueldo fijo. Como dice Myrtha, esencialmente es una profesión de autoempleo. “Ser autónomo cuesta unos 360 euros al mes, es un coste altísimo. No todos los artistas con discapacidad reciben una pensión que les permita pagar esa cantidad y darse de alta, incluso pueden tener una pensión mensual menor a esa cantidad”.

A Llorenç su pensión no le da para vivir, pero este no es su único problema para desarrollarse a nivel profesional. El otro gran hueso es el tema de la pensión por discapacidad. Artistas Diversos es una de las organizaciones que está en conversaciones con el Ministerio de Cultura a propósito de la ley que se está preparando del estatuto del artista. “Esta ley se centra en la posibilidad de percibir ingresos externos compatibles con recibir una pensión por desempleo o jubilación, pero no habla de la pensión por discapacidad”, explica Myrtha. “La ley propone que los artistas puedan compatibilizar ingresos extra con recibir una pensión hasta llegar a un ingreso del salario mínimo interprofesional sin perder la pensión de desempleo o jubilación. Nosotros lo que planteamos es que la ley agregue la pensión de discapacidad”.

El Ministerio de Cultura se mostró favorable a esta propuesta y la incluyó en el borrador, pero tras pasar por los ministerios de Igualdad, Trabajo y Hacienda, la pensión de discapacidad volvió a salir del borrador de la nueva ley. “No sabemos qué ministerio dijo no ni los motivos por los que lo hizo”, cuenta Myrtha. “Afortunadamente, el Ministerio de Cultura nos sigue apoyando y está revisando el contenido para intentar que el resto de ministerios accedan a incluir la pensión por discapacidad”.

Myrtha no está muy de acuerdo tampoco con lo de que haya un tope fijado en el salario mínimo interprofesional. “Por qué vas a limitar a los artistas su capacidad de ganar dinero”, se pregunta. “Con lo fácil que sería decir usted tiene una discapacidad, puede ganar todo el dinero que quiera y cuando tenga ingresos extra superiores al salario mínimo se suspende su pensión y cuando estos ingresos cesen, la pensión vuelve de manera automática”.

En opinión de Myrtha los artistas con discapacidad no ocupan el lugar que merecen. Se piensa en ellos como personas como discapacidad y no como artistas, que es lo que se debería hacer. “Tenemos muchos artistas con discapacidad y lo importante es que cada persona desarrolle su valor”, defiende Myrtha. “Me gustaría que la sociedad fuera inclusiva y no tuviera prejuicios, pero cuesta mucho trabajo conseguirlo. Hay que combatirlo con políticas de inclusión. Tiene que estar socialmente aceptado incluir a las personas con discapacidad”.

Luisa es escritora. Tiene una pensión contributiva debido a una incapacidad total. Una dolencia neurológica le paraliza brazos y piernas. Su empresa la despidió un año antes de cumplir el tiempo para recibir la jubilación completa. No cobra por los libros que escribe por miedo a perder la pensión que tiene. Pensión que no le alcanza para vivir. También recibe la ayuda económica de su familia.