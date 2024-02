Arrimadas se incorpora como asesora a Bros Group, compañía especializada en identificación de talento

La compañía Bros Group, especializada en la identificación, selección y evaluación de Talento, ha incorporado a Inés Arrimadas como miembro de su Consejo Asesor. La compañía incorpora así a una profesional con una destacada trayectoria, tanto en el ámbito público como privado.

En la actualidad, la expresidente de Ciudadanos es Chief Communications & ESG Officer a nivel global de Recurrent Energy, empresa multinacional de energía fotovoltaica. Así pues, compaginará este puesto, que constituye su actividad profesional principal, con su labor como consejera en Bros Group.

Licenciada en Administración de Empresas y Derecho por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Arrimadas inició su trayectoria profesional en el sector privado. Por ello acumuló una amplia experiencia en consultoría estratégica, antes de dar el paso a la política en 2013, donde ha ocupado diferentes cargos tanto a nivel autonómico como nacional.

"Con mi incorporación al Consejo Asesor de Bros Group quiero compartir mi experiencia en los diversos sectores que conozco, desde la consultoría y la formación hasta el sector público y la alta dirección. En la rama de Executive Search me encantaría aportar todo lo que he aprendido en estos años y, cómo no, seguir aprendiendo de grandes profesionales", ha indicado.

"Estamos en un periodo en el que los cambios tecnológicos, sociales y económicos se producen a gran velocidad y es una oportunidad para quienes sepan aprovecharlos. El equipo de Bros Group ve con claridad esta dinámica y tiene una visión optimista ante las épocas de cambio que yo comparto. Es para mí un placer formar parte de esa perspectiva y apuesta innovadora como miembro del Advisory Board y contribuir al asesoramiento de nuestros clientes en temas cruciales", ha concluido Arrimadas sobre su incorporación al Consejo Asesor de Bros Group.

Por su parte, Antonio Sagardoy, CEO de la compañía, se ha mostrado "encantado" con la incorporación de Arrimadas a la compañía: "Va a ser un activo clave a la hora de ayudarnos a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, principalmente en el área de Consejos de Administración. También potenciará nuestra estrategia de desarrollo de talento, incorporando programas de formación de alta especialización relacionados con liderazgo y comunicación, dos de las áreas en las que, sin duda, aporta un valor diferencial. Estamos encantados de que haya apostado por nuestra firma y se una nuestro Advisory Board".