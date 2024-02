Feijóo acusa a Sánchez de "suplantar" a jueces: "Si no hay terrorismo, ¿por qué quieren incluirlo en la amnistía?"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer suplantar a los jueces en su intento por sacar adelante una ley de amnistía para contentar a los secesionistas catalanes de Junts y garantizar así sus votos para legislatura.

El líder de los populares, que ha participado en un acto electoral en A Coruña, dijo que el PSOE ha manifestado una "metamorfosis" y ha acusado a Pedro Sánchez de ponerse "la toga de magistrado" para dictar una "sentencia absolutoria para todos sus socios" y así "suplantar" a los jueces sobre las causas del terrorismo en el procès.

Núñez Feijóo se ha preguntado "desde cuándo el presidente del Gobierno puede suplantar a los jueces y dictar sentencias como si fuese el presidente del Tribunal Supremo".

"¿Pero qué forma tienen de romper la separación de poderes?", ha dicho el político gallego, que se ha preguntado "por qué quieren incluir el delito de terrorismo" entre los amnistiados si, según dijo Sánchez esta semana, los independentistas catalanes "no son terroristas".

"No saben qué inventarse para que los que presuntamente lo hayan cometido (el delito de terrorismo) en Cataluña no se tengan que someter a ningún juicio", dijo Feijóo, que ha calificado al Gobierno de "débil, porque no le importan los problemas de los españoles" sino "el de un ciudadano": el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, "que ni siquiera cree que es español". "España está extorsionada por los socios de Sánchez", ha dicho Feijóo.

Los insultos de PSOE y BNG

Además, el presidente de los populares ha destacado que PSOE y BNG no dejan de insultarle en el marco de la campaña electoral por los comicios gallegos del próximo 18 de febrero.

"Yo ya estoy acostumbrado a que me insulten, pero me parece sorprendente los insultos que he recibido en la campaña gallega por parte del Partido Socialista y de los nacionalistas", dijo Feijóo.

El expresidente de la Xunta recordó que algunos dirigentes socialistas dicen que los gallegos le han mandado "a España", utilizando esta "terminología independentista".

Además, dijo que el PSOE "siempre hace lo mismo: viene a insultar, viene a despreciar a los gallegos y viene a decir que todo lo hacemos mal", por lo que les recomendó que "miren los votos que han conseguido con las descalificaciones".