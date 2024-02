La respuesta de Óscar Puente a un periodista venezolano que lo compara a Maduro: "Lo que no sé es por qué se vienen a España"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, dio este viernes otra muestra de su particular estilo al responder a un periodista venezolano que comparó la actitud del político con la del dictador Nicolás Maduro.

Puente estaba en un acto en el avance de las obras de Cercanías de Parla Norte, cuando el periodista le ha preguntado sobre la querella interpuesta contra un periodista de EDATV (Estado de Alarma TV).

El reportero ha dicho que Puente estaba "censurando a medios de comunicación críticos". "Parece una orden de Nicolás Maduro", dijo, en referencia al dictador de ultraizquierda venezolano.

Puente ha tirado de su habitual sarcasmo para responder: "Sí, pasa mucho en Venezuela. Lo que no sé es por qué a los que les persiguen en Venezuela por estas razones se vienen a España si aquí pasa lo mismo. Es un poco sorprendente que se huya del gobierno socialcomunista y se vaya a otro gobierno socialcomunista".

Luego se ha explicado: "He presentado una querella criminal contra esas personas, es un juez el que está investigando, no soy yo. Creo que hay que alimentase menos de bulos y más de realidades".

"Yo como ciudadano español ejerzo mis derechos, cuando me injurian y cuando me calumnian. En este país, que es un Estado de derecho, los ciudadanos libres hacemos eso y tenemos una justicia que responde a nuestras declaraciones. Si es que tenemos razones, si no las tenemos, la justicia no actúa", dijo Puente.