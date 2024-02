¿Qué pasa con los rayos que caen en el mar?

Los rayos son un fenómeno meteorológico que consiste en una descarga eléctrica entre nubes o entre una nube y la tierra. La temperatura que alcanza un rayo puede llegar a 30.000 grados, cinco veces más que la superficie del sol. La diferencia de potencial eléctrico entre el origen y el final del rayo puede ser de hasta 100 millones de voltios, y su longitud varía entre 1 y 5 kilómetros.

Según estimaciones, se calcula que caen entre 40 y 100 rayos por segundo en la Tierra, pero investigaciones recientes han alertado de que el número de rayos irá en aumento en los próximos años por efecto del incremento de la temperatura global. El grupo de investigadores concluyó en su estudio que por cada grado que sube la temperatura, el número de rayos crece un 12 por ciento.

¿Mueren los peces si un rayo golpea el mar?

Cuando la energía eléctrica del rayo se disipa a través del agua, crea un estallido de luz y sonido que puede ser visto y escuchado a kilómetros de distancia. Aunque los rayos son menos frecuentes en el océano que en tierra firme, cuando impactan, tienen efectos particulares:

Dispersión en el agua : El agua actúa como conductor, expandiendo la energía del rayo en una zona amplia.

Peligro para barcos : Los barcos cercanos al punto de impacto pueden ser alcanzados por el rayo.

Electrocución de peces: Los peces que nadan cerca o se encuentran en la superficie pueden ser electrocutados por la descarga.

Sin embargo, por lo general, los peces no suelen morir a causa de la caída de un rayo. Esto se debe a que la mayoría de los peces y la vida marina nadan por debajo de la superficie y, por lo tanto, no se ven directamente afectados por el impacto, pero la ciencia aún no sabe exactamente a qué profundidad llega la descarga de un rayo bajo el agua.

A pesar de su aparente frecuencia, los rayos que caen en el mar siguen siendo un fenómeno poco comprendido y estudiado. Los científicos continúan investigando los efectos de los rayos en el medio marino, utilizando tecnologías avanzadas y métodos de observación remota para capturar y analizar estos eventos en tiempo real. A través de sus investigaciones, esperan desentrañar los misterios de la electricidad atmosférica y su impacto en los océanos del mundo.